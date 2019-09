Volley | Italia-Grecia 3-1 | le pagelle degli azzurri Juantorena trascina l’Italia | bene i

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) Rimonta vincentecontro una“rischiatutto” in battuta e in attacco che mette in seria difficoltà per due set e mezzo una squadra azzurra non concentratissima. Un passo indietro per la squadra di Blengini rispetto al debutto col Portogallo. Ecco i voti giocatore per giocatore. OSMANY8: Fatica, come tutti, nel primo set con lache lo cerca in ricezione e lo marca stretto a muro, poi da metà del secondo set si scatena ed è lui a chiudere secondo e terzo set. Per l’Hombre 21 punti, 59% in attacco, 57% di positività in ricezione, in una partita dove ricevere è stato un problema, 1 muro e 1 ace. Numeri da leader assoluto. SIMONE GIANNELLI 7: A un certo punto rischia anche lui di andare in tilt perchè costretto da una ricezione ballerina a frullare per il campo a caccia dei palloni da alzare agli attaccanti di palla alta. Da metà del ...

RaiSport : Al via gli #Europei maschili di #volley Subito in campo l'#Italia contro il Portogallo Il programma di oggi:… - RaiSport : Parte bene l'Italia di #Zaytsev! Gli azzurri battono il Portogallo 3-0. Domani nuova sfida, sempre da Montpellier,… - RaiSport : Archiviata la vittoria all'esordio l'#Italia torna in campo nella 2ª giornata dell'#Europeo di #volley… -