Volley femminile | Coppa del Mondo 2019 | ultimo torneo dell’anno | senza pass olimpici e

Volley femminile - Mondiali Under 18 : Italia scatenata - azzurre in semifinale! Travolto il Perù - ora la Cina : L’Italia vola in semifinale ai Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno surclassato il Perù con un comodo 3-0 (25-19; 25-10; 25-18) e sono così entrate in zona medaglie a Ismailia (Egitto): la prossima sfida sarà contro la Cina che si è sbarazzata della Romania mentre dall’altra parte del tabellone spazio al confronto tra USA e Brasile che hanno eliminato Giappone e Russia. Le ragazze di Marco Mencarelli non hanno ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definite le 8 Nazionali per il torneo europeo - sfida Olanda-Turchia? : La CEV ha pubblicato il nuovo ranking europeo per il Volley femminile, la Serbia si è confermata al comando grazie alla seconda vittoria consecutiva agli Europei mentre l’Italia è risalita in seconda posizione dopo il bronzo che si è messa al collo ad Ankara. La graduatoria è stata stilata tenendo in considerazione i risultati delle ultime due rassegne continentali, del Mondiale 2018 e del Grand Prix 2017 (non contano le Nations League che ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : l’Italia vola ai quarti di finale - travolto Porto Rico. Ora sfida al Perù : L’Italia si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno travolto Porto Rico con un netto 3-0 (25-12; 25-18; 25-21) e si sono così guadagnate il diritto di affrontare il Perù, capace di superare l’Argentina per 3-1: la nostra Nazionale tornerà in campo giovedì sera (ore 20.00) per incrociare la compagine sudamericana e ancora una volta partirà con tutti i favori del pronostico, le ...

Volley femminile - Italia seconda nel ranking europeo : le azzurre recuperano una posizione - Serbia al comando : L’Italia è risalita al secondo posto nel ranking europeo di Volley femminile. La CEV ha pubblicato la nuova graduatoria al termine degli Europei e la nostra Nazionale ha recuperato una posizione scavalcando l’Olanda: le azzurre, in virtù della medaglia di bronzo conquistata ad Ankara, sono salite a quota 286 punti e hanno così quattro lunghezze di vantaggio sulle tulipane che sono state eliminate ai quarti di finale dalla ...

Volley femminile - Europei 2021 in quattro Nazioni : c’è la Serbia. Confermato il format a 24 squadre : Gli Europei 2021 di Volley femminile si disputeranno ancora con la formula che è stata protagonista nell’edizione vinta ieri dalla Serbia davanti a Turchia e Italia. Alla prossima rassegna continentale parteciperanno dunque 24 Nazionali suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno e saranno ancora quattro Paesi a ospitare l’evento: Serbia, Bulgaria e Romania sarebbero già certe mentre si sta ancora cercando una quarta Nazione ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : l’Italia batte il Messico e vince il girone - ora ottavi contro il Porto Rico : Quarta vittoria consecutiva per l’Italia ai Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno sconfitto il Messico per 3-2 (25-15; 21-25; 22-25, 25-20; 15-12) e hanno così conquistato il primo posto nel girone. La nostra Nazionale vola così agli ottavi di finale dove affronterà il non irresistibile Porto Rico per poi puntare al quarto di finale contro la vincente di Argentina-Perù: l’obiettivo minimo delle ragazze di coach ...

Volley femminile - Europei 2019 : l’Italia conquista il bronzo ma sogna il bottino pieno. Gioco altalenante - ora testa alle Olimpiadi : L’Italia è tornata sul podio agli Europei di Volley femminile a distanza di dieci anni dall’ultima volta, la nostra Nazionale ha conquistato la medaglia di bronzo nell’edizione 2019 della rassegna continentale a dieci anni dal trionfo di Lodz. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno raggiunto l’obiettivo minimo che si erano poste alla vigilia, la stagione era stata tutta incentrata sulla qualificazione alle Olimpiadi di ...

Volley femminile - Europei 2019 : quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo il bronzo? Assegno a sei cifre : L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile e si è assicurata anche un Assegno di 100mila euro. La nostra Nazionale è tornata sul podio continentale a dieci anni di distanza dall’ultima volta e ha potuto festeggiare un traguardo comunque prestigioso grazie al 3-0 rifilato alla Polonia anche se rimane un po’ di amaro in bocca per la semifinale persa ieri contro la Serbia a causa dei troppi ...

Volley femminile - Mondiali Under 18 : terza vittoria per l’Italia - le azzurre travolgono il Canada. Primo posto ipotecato : terza vittoria consecutiva per l’Italia ai Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno sconfitto il Canada per 3-0 (25-20; 25-7; 25-19) e hanno ipotecato il Primo posto nel girone che andrà conquistato nella giornata di domani battendo il modesto Messico. La nostra Nazionale, già certa della qualificazione agli ottavi e di un probabile tabellone favorevole nella fase a eliminazione diretta, si è imposta a Ismailia (Egitto) in ...

Volley femminile - Europei 2019. Myriam Silla : “Bronzo meritato” - Cristina Chirichella : “Grande reazione” : L’Italia ha sconfitto la Polonia per 3-0 conquistando la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno liquidato le biancorosse alla Sport Hall di Ankara (Turchia) e sono così riuscite a salire sul terzo gradino del podio a dieci anni di distanza dall’ultima volta. Le parole delle protagoniste al termine del match confermano come la soddisfazione per il terzo posto finale vada di pari passo con ...

Volley femminile - Europei 2019. Mazzanti : “Contenti del bronzo - testimonia il nostro percorso. Stagione positiva” : L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile, la nostra Nazionale ha sconfitto la Polonia per 3-0 ed è così riuscita a salire sul podio a dieci anni di distanza dall’ultima volta. Le azzurre hanno riscattato la sconfitta subita in semifinale contro la Serbia e hanno concluso la Stagione con un riconoscimento internazionale dopo aver ottenuto la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il CT ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia - il bronzo della consolazione. Sul podio dopo 10 anni - le azzurre possono fare di più : ora le Olimpiadi : L’obiettivo minimo era una medaglia a dieci anni di distanza dall’ultima volta, l’Italia è riuscita nella sua missione e ha conquistato il bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile. La finalina per il terzo posto contro la Polonia non ha avuto sostanzialmente storia, la nostra Nazionale ha dominato i primi due set e poi nella terza frazione è risultata più cinica imponendosi in volata con pieno merito: un successo maturato ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Polonia 3-0 - le pagelle delle azzurre. Egonu show - Sylla granitica : arriva il bronzo : L’Italia ha sconfitto la Polonia per 3-0 conquistando la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno liquidato le biancorosse alla Sport Hall di Ankara (Turchia) e sono così riuscite a salire sul terzo gradino del podio a dieci anni di distanza dall’ultima volta. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. pagelle Italia-Polonia 3-0: PAOLA Egonu: 8. Oggi si è vista la fuoriclasse che è: ...

Europei Volley femminile - l’Italia batte la Polonia 3-0 : è bronzo per le ragazze terribili. Le azzurre tornano sul podio dopo 10 anni : dopo la sconfitta di ieri contro la Serbia le azzurre strappano l’ultima soddisfazione di questi Europei di volley femminile. La squadra, guidata da Davide Mazzanti, travolge la Polonia per 3-0 e si aggiudica il terzo posto del torneo. Le “ragazze terribili” sono scese in campo alla Sport Hall di Ankara già a caccia del bronzo con l’obiettivo, raggiunto, di tornare sul podio continentale a dieci anni di distanza ...