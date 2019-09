Vieni da me le parolacce della D’Esusanio imbarazzano Caterina Balivo

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di venerdì 13 settembre 2019)ha avuto come ospite a “da Me” Alda D’Eusanio nella rubrica “La lavatrice”. Durante l’intervista la giornalista ha ripercorso alcuni momenti del suo passato che l’hanno ferita o nei quali è stata al centro di aspre critiche. Alda ha alternato il tono nostalgico a un vivace turpiloquio: innumerevoli leche ha pronunciato durante l’intervista. “Ti voleva colpire?” ha chiestoriferendosi a una collega che l’ha delusa in passato. Alda D’Eusanio ha raccontato di un’ex collega di cui non ha fatto il nome che tempo fa l’avrebbe ferita profondamente: «Io scherzando le dissi di non mangiare le caramelle che le avrebbero fatto male e lei mi rispose ‘Io sto bene, lavoro e ho un marito’. In quel periodo io ero appena uscita dal coma, non lavoravo e mio marito era morto»., basita, le ...

Gia_Uss90 : @alessio_gaudino @Saverio_94 @vinceDuVe Ormai Vieni da me viene associato al trash di Aldona e alle parolacce nel d… - infoitcultura : Record di parolacce per Alda D’Eusanio su Rai 1: quante ne ha dette in 35 minuti di intervista. Imbarazzo di Cateri… - infoitcultura : Alda D'Eusanio, parolacce su Rai 1: Caterina Balivo imbarazzata a Vieni da me -