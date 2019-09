VIDEO – Ischitella | Yunes show | calcio tennis in spiaggia con i tifosi azzurri!

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 13 settembre 2019) Younes adgioca acon inapoletani Ieri Amin Younes era a rilassarsi inadnella zona di Castel Volturno. L’attaccante azzurro ha trovata inalcunidel Napoli e si è fermato a giocare con loro a. Uno deiche ha giocato con Amin ha girato uned ha rilanciato la sfida sui social: “Un po’ dicon Amin Younes. Prossima volta voglio te, @driesmertens e lui contro di me!”. Ildel tifoso Ivano PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ultima ora: Mertens: “Napoli? Tre cose mi piacciono soprattutto. In Italia fatico a vedermi altrove. E sul futuro…” Spogliatoi San Paolo, Il Mattino rivela: c’è un retroscena dietro la lite Corbo bacchetta Ancelotti: “Se gli spogliatoi saranno pronti per oggi, deve farlo pubblicamente…” Bucchioni: ...