VIDEO Argentina-Francia 80-66 | Semifinale Mondiali 2019 | highlights e sintesi Luis Scola

VIDEO Argentina-Serbia 97-87 - Mondiali basket : highlights e sintesi - impresa dell’Albiceleste che vola in semifinale : L’Argentina ha compiuto un’autentica impresa e ha sconfitto la Serbia per 97-87 nei quarti di finale dei Mondiali 2019 di basket, l’Albiceleste è riuscita a battere una delle grandi favorite per la conquista del titolo grazie a un ultimo quarto di spessore dove Scola e Campazzo si sono letteralmente superati. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Argentina-Serbia. VIDEO highlights Argentina-Serbia 97-87 ...

VIDEO – La delegazione argentina ricorda le Universiadi a Napoli : VIDEO – Universiadi 2019 a Napoli resterà un evento di caratura mondiale che sarà difficile da dimenticare per lo sfondo offerto dalla città di Napoli e dalle strutture messe a disposizione per l’evento. VIDEO Universiadi – Tramite il proprio profilo Twitter, la delegazione dell’argentina ricorda con spettacolari immagini il periodo trascorso nella nostra città. Il tweet Buen Día argentina! Compartimos este VIDEO ...

Esordio con gol per De Rossi al Boca Juniors! Ma l’Almagro rovina la festa : Xeneizes sconfitti ai rigori in Copa Argentina [VIDEO] : Daniele De Rossi esordisce con un gol alla prima con la maglia del Boca Juniors: dopo la sua sostituzione però gli Xeneizses si fanno pareggiare e perdono ai rigori contro l’Almagro Finalmente il momento tanto atteso è arrivato: Daniele De Rossi ha fatto il suo Esordio con la maglia del Boca Juniors. Non poteva esserci modo migliore di festeggiare la prima partita con gli argentini di segnare subito un gol: sugli sviluppi di un ...

VIDEO/ Daniele De Rossi sbarca in Argentina : che accoglienza! : Il VIDEO di Daniele De Rossi dell'arrivo a Buenos Aires: per l'ex capitano della Roma un'accoglienza da vero Re di una folla in delirio.