Vicenza | sposa-bambina si ribella al marito dopo anni di violenze e denuncia | l’uomo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) Un matrimonio combinato con una. E poidi soprusi,, costrizioni fisiche e morali. Undicila celebrazione di un rito islamico, privo di valore in Italia, visto che laera appena quindicenne, una condanna a ottoe mezzo di carcere ha punito l’uomo copevole di un drammatico e lunghissimo periodo di abusi, avvenuti tra la mura domestiche, a. E’ una storia davvero incredibile quella che ha visto protagoniste due famiglie provenienti dal Bangladesh e trapiantate in Italia. Ma nonostante il lungo tempo trascorso in Europa, i genitori non avevano abbandonato la triste consuetudine di accordarsi per portare una giovanissimain dono al, di diecipiù vecchio. Nel 2008 due famiglie bengalesi, con un lontano legame di parentela, decidono che i rispettivi figli si uniscano in matrimonio. L’uomo ha 25e ...

