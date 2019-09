Fonte : lastampa

(Di venerdì 13 settembre 2019) Dopo anni di violenze ha raccontato quanto accadeva in casa alla polizia. A soli 15 anni era stata offerta in dono dalla sua famiglia a un uomo del Bangladesh che è stato ora condannato

LaStampa : Vicenza, la sposa bambina si ribella agli abusi: “L’ho fatto solo per mio figlio” - CandelaMario1 : RT @squilibrioxxx: Sposa bambina, stuprata per 8 anni, non in Africa, ma a #Vicenza Vogliamo parlare di #integrazione? Vogliamo chiedere al… - alessandratent : RT @squilibrioxxx: Sposa bambina, stuprata per 8 anni, non in Africa, ma a #Vicenza Vogliamo parlare di #integrazione? Vogliamo chiedere al… -