Verissimo | anticipazioni e ospiti della puntata di sabato 14 settembre

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 14 settembre 2019), la nuova edizione da14su Canale 5. Ecco glie leprima. Si è riaccesa la televisione italiana, e non poteva mancare uno dei programmi pomeridiani di punta di Canale 5. Si tratta diche tornerà a partire da14alle 16:00 su Canale 5, alla conduzione troveremo sempre Silvia Toffanin. Nella primaospiterà per la prima volta (per il programma) una delle conduttrici che nell’ultimo periodo è stata al centro delle polemiche per il fatto che sia stata trascurata in Rai, nonostante sia ancora sotto contratto. Si tratta di Antonella Clerici e dalle primesembra che parlerà proprio di questo, ecco qualche estrattochiacchierata con Silvia Toffanin: “Mi manca un po’ la tv perché mi è stata tolta in maniera ingiusta, brusca e senza motivazione. Mi manca di non ...

