Venezia | Franceschini | ' mai più grandi navi davanti a San Marco'

Venezia : Compagnie Crociera - bene impegno Franceschini su grandi navi : Venezia , 11 set. (AdnKronos) – Le Compagnie crocieristiche esprimono apprezzamento per le parole del Ministro della Cultura e del Turismo, Dario Franceschini , che ha assunto l’ impegno di trovare una soluzione alternativa al passaggio delle grandi navi dal Canale della Giudecca a Venezia entro il termine del suo mandato.Questa mattina durante il Seatrade di Amburgo, infatti, parlando in nome dell’associazione ...

Venezia - Franceschini : "Entro fine del mio mandato nessuna Grande Nave passerà più davanti a San Marco" : Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini oggi ha presenziato alla cerimonia di premiazione del Festival di Venezia accompagnato dalla moglie Michela Di Biase, ma appena arrivato ha voluto fare una promessa, condivisa anche sui social network, dove ha scritto:"A Venezia per la #Biennalecinema2019. Un impegno: entro la fine del mio mandato nessuna Grande Nave passerà più davanti a San Marco. Il vincolo del @_MiBAC è solo il primo ...

