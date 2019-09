Venezia 76 | le star siamo noi Il portfolio esclusivo

Karina Cascella : “A Venezia 2019 gente che non ha mai visto un film - le star ci ridono dietro” : Karina Cascella dice la sua sulla parata di influencer ed ex volti dei reality show che hanno sfilato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019. “Sul red carpet c’è gente che non ha mai letto un libro o visto un film” lamenta l’ex opinionista di Uomini e Donne, che conclude: “La verità è che le star ci ridono dietro”.Continua a leggere

Mick Jagger si schiera con gli ambientalisti a Venezia : "Giusto protestare per il pianeta" : Mick Jagger, al suo arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia, si schiera dalla parte degli ambientalisti che hanno occupato il red carpet della kermesse cinematografica per protestare contro le Grandi Navi al Lido: “Sono felice che lo facciano, sono quelli che erediteranno il pianeta. Ci troviamo in una situazione difficilissima soprattutto negli Usa dove controlli ambientali che forse avrebbero migliorato la situazione sono stati ...

Karina Cascella : 'influencer al Festival Venezia?'/ 'Alcuni dovevano stare a casa' : Karina Cascella sula polemica degli influencer sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia: ' tanti avrebbero fatto bene a restare a casa'

Chiara Ferragni a Venezia - con trucco monocromatico che spopola tra le star : trucco monocromatico, l'ultimo trend tra le startrucco monocromatico, l'ultimo trend tra le startrucco monocromatico, l'ultimo trend tra le startrucco monocromatico, l'ultimo trend tra le startrucco monocromatico, l'ultimo trend tra le startrucco monocromatico, l'ultimo trend tra le startrucco monocromatico, l'ultimo trend tra le startrucco monocromatico, l'ultimo trend tra le startrucco monocromatico, l'ultimo trend tra le startrucco ...

Chiara Ferragni e Fedez a Venezia per Unposted : lo sbarco da star : J’Adior Venezia sulla maglietta marinara a righe bianca e nera, shorts in pelle nera e decolleté ai piedi, mano nella mano con Fedez elegante in camicia bianca e pantaloni scuri: l’arrivo di Chiara Ferragni al Lido è da star. Il motivo è ovviamente il film sulla storia professionale della fashion blogger che si intitola Unposted ed è qualcosa a metà tra il tipico documentario e, appunto, un film più improntato alla narrativa. Solo ...

Vanity Fair Star-Am a Venezia : Anche quest’anno in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, Vanity Fair in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Mario Mele & Partners ha organizzato la Vanity Fair Star-Am. Il Circolo Golf Venezia Alberoni ha ospitato ieri la quinta edizione del torneo di golf in cui si sono sfidati volti noti del grande schermo, dello sport e dell’imprenditoria. Sul green Veneziano hanno gareggiato 9 squadre capitanate da ...

Venezia 76 - gli arrivi delle star : è il giorno di Chiara Ferragni e Fedez : Venezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle star Venezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti ...

Vanity Fair Star-Am a Venezia - Giulia Bevilacqua vince a golf (ma l’importante è partecipare) : Venezia 2019, la quinta edizione del torneo di golf Vanity Fair Star-AmVenezia 2019, la quinta edizione del torneo di golf Vanity Fair Star-AmVenezia 2019, la quinta edizione del torneo di golf Vanity Fair Star-AmVenezia 2019, la quinta edizione del torneo di golf Vanity Fair Star-AmVenezia 2019, la quinta edizione del torneo di golf Vanity Fair Star-AmVenezia 2019, la quinta edizione del torneo di golf Vanity Fair Star-AmVenezia 2019, la quinta ...

Venezia 76 - gli arrivi delle star : tutti pazzi per Timothée Chalamet : Venezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle star Venezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti ...

Vanity Fair Star-Am - a Venezia si gioca anche a golf (con le celebrity) : Martino Crespi, Matilde Gioli, Marianna di Martino, Serena Rossi, Jacopo Olmo Antinori, Nicolas Vaporidis, Rosa Diletta Rossi, Anna Ferzetti, Enrica GuidiAndrea Delfini e Serena RossiAnna Ferzetti e Francesca BeniniDemetrio Albertini e Stefano RisoleSerena Rossi e Beatrice BeleggiaLucia MagnaniAnna Ferzetti Matilde GioliMarianna di MartinoAnna FerzettiNicolas VaporidisJacopo Olmo AntinoriRosa Diletta RossiEnrica GuidiSerena RossiDemetrio ...

Mostra del Cinema Venezia - gli arrivi delle star al Lido il secondo giorno di festival - : (Agenzia Vista) Venezia, 29 agosto 2019Venezia, gli arrivi delle star al Lido il secondo giorno di Mostra del Cinemasecondo giorno di 76 Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia e all’Hotel Excelsior del Lido arrivano le star dei due film più attesi della giornata: ‘Marriage Story’ con Scarlett Johansson, Adam Driver e Laura Dern e ‘Ad Astra’ con Brad Pitt, Ruth Negga e Liv Tyler.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia ...

Venezia 76 - tutti gli arrivi delle star. Si inizia con Brad Pitt : Venezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle star Venezia 76, tutti gli arrivi delle starI primi sbarchi sono stati da super star. A cominciare, come da tradizione, dalla madrina. Alessandra Mastronardi ha attraversato il molo dell’hotel Excelsior, dando così il via alla 76esima edizione della ...

Mostra del Cinema di Venezia 2019 - i voti ai look delle star : Alessandra Mastronardi in Giorgio ArmaniAlessandra Mastronardi in Giorgio ArmaniTutto pronto in quel del Lido, a Venezia, per tagliare ufficialmente e in grande stile i nastri di partenza della 76esima edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. Trepidante l’attesa per star, starlette, film, red carpet e feste esclusive che animeranno freneticamente i 10 giorni di festival in Laguna. In attesa del red carpet inaugurale ...

Venezia - condannato per danno erariale l’archistar Santiago Calatrava : Il celebre architetto, progettista del Ponte della Costituzione di Venezia, è stato condannato a pagare 78mila euro per danno erariale.Continua a leggere