Venerdì 13 | giorno più sfortunato dell' anno | perché? La teoria sui templari

Venerdì 13 - oggi è un giorno sfortunato? Da dove è nata la paura e la superstizione? : Il Venerdì e il numero 13 hanno una cattiva fama: la loro unione, secondo la credenza popolare porterebbe sfortuna. Esiste anche una fobia connessa, la “Parascevedecatriafobia”, una paura persistente, anormale e ingiustificata dei giorni Venerdì e del 13. oggi è un ennesimo Venerdì 13, e c’è qualcuno che addirittura evita di uscire di casa. Una delle tante spiegazioni risale alla mitologia scandinava: inizialmente c’erano 12 semidei e poi arrivò ...

L'oroscopo del giorno - Venerdì 6 settembre : Capricorno ammaliato - Leone preoccupato : Durante la giornata di venerdì 6 settembre, i nativi Toro proveranno sentimenti contrastanti nei confronti del partner, al contrario Cancro attraverserà un periodo roseo per quanto riguarda l'amore. Sagittario sarà alquanto presuntuoso, mentre Pesci sarà cauto e rifletterà un momento prima di buttarsi in un nuovo progetto lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di venerdì 6 settembre. Previsioni ...

L'oroscopo del giorno - Venerdì 30 agosto : Cancro istintivo - Sagittario romantico : Durante la giornata di venerdì 30 agosto, i nativi Vergine avranno l'occasione di risolvere un problema con un amico oppure con il partner, Acquario avrà del tempo libero per il partner. Cancro deciderà di affidarsi al proprio istinto, mentre Toro non si sentirà a proprio agio. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di venerdì 30 agosto 2019. Previsioni oroscopo venerdì 30 agosto 2019 segno per segno Ariete: ...

Oroscopo del giorno Venerdì 23 agosto - 2ª sestina : Sagittario top in amore - Acquario flop : L'Oroscopo del giorno 23 agosto 2019 è pronto a valutare la qualità degli astri in vista del prossimo fine settimana. Vogliosi di scoprire come saranno le stelle del prossimo venerdì? Molte le novità da parte dell'Astrologia applicata ai settori relativi all'amore e al lavoro, messi in relazione con i primi sei segni della sfera zodiacale. Come anticipato dal titolo, i diretti interessati alle predizioni sono esclusivamente Ariete, Toro, ...

L'oroscopo del giorno - Venerdì 16 agosto : Sagittario fortunato - Leone monotono : Durante la giornata di venerdì 16 agosto i nativi Toro dovranno essere piuttosto prudenti sul posto di lavoro, mentre per Sagittario sarà una giornata molto fortunata in amore. I nativi Pesci farebbero meglio a mantenere la calma con i colleghi, al contrario i Gemelli saranno pazienti e astuti. Infine ci sarà tanto amore per i nativi Ariete, mentre chi è dello Scorpione avrà una gran fretta di iniziare subito dei nuovi progetti lavorativi. Di ...

L'oroscopo del giorno Venerdì 9 agosto : Sagittario fiducioso - Cancro alla ribalta : Durante la giornata di venerdì 9 agosto, i nativi Sagittario si sentiranno fiduciosi e con delle nuove idee in mente, al contrario, per Capricorno ci sarà qualche imprevisto sul posto di lavoro. Cancro cercherà di rilanciare la propria relazione di coppia, mentre per Vergine sarà una giornata perfetta per concentrarsi sul proprio partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo di venerdì 9 agosto 2019. Previsioni oroscopo ...

L'oroscopo del giorno 9 agosto - da Bilancia a Pesci : Sagittario tra i fortunati di Venerdì : L'oroscopo del giorno venerdì 9 agosto 2019 è pronto ad elencare quali saranno i segni fortunati del momento e quelli invece costretti a subire il periodo negativo. In primo piano la spettacolare presenza della Luna in Sagittario, un vero toccasana per chi ha situazioni affettive in crisi o potenzialmente a rischio. Intanto ricordiamo a tutti che in esame in questo frangente i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ...

L'oroscopo del giorno 2 agosto - da Bilancia a Pesci : amore - ottimo Venerdì per l'Acquario : L'oroscopo del giorno 2 agosto 2019 porta in primo piano le previsioni zodiacali, la classifica stelline quotidiana e l'Astrologia relativa alla giornata di venerdì. A tenere banco è l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Allora, curiosi di sapere come saranno le stelle prima dell'inizio del weekend? Bene, anche se per tale scopo è pronta già la scaletta con le stelline quotidiane, diamo ...