Ve lo ricordate Salvo Veneziano? Dal Grande Fratello sono passati 19 anni | ecco come è

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2019) Tutti ricorderete sicuramenteVaneziano della prima edizione del, condotta da Daria Bignardi, nel lontano 2000.19e il pizzaiolo siciliano aveva 25quando varcò la porta che lo conduceva dentro la casa più spiata d’Italia. Oggi invece ha 43cambiate parecchie cose. L’ex gieffino ha aperto 17 pizzerie: una serie di attività commerciali che gli hanno permesso di investire quanto guadagnato grazie al reality show. Ma in passato aveva raccontato che lo spirito imprenditoriale non era nato appena uscito dalla casa. Il successo lo aveva forse un po’ distratto. “Guadagnavo quattordici milioni di lire per due ore di lavoro in cui firmavo autografi, bevevo un drink e facevo presenza. Guadagnavo, ma avevo le mani bucate”. A un certo punto il successo è calato, raggiunta la moglie Giusy che aveva lasciato in Sicilia, non l’aveva trovata a ...

