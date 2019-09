Uomo si traveste da donna e si infiltra in una festa di sole donne | massacrato di botte

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Unsi è vestito e truccato dae poi si èto in unadove, a poter partecipare, erano ammesse solo. Il ragazzo, appena scoperto, è statodallepresenti alla. Questa vicenda è accaduta nel villaggio di Phoolpur, che si trova nello Stato settentrionale dell’Uttar Pradesh. Il ragazzo, che è stato picchiato fino a perdere la vita, aveva 20 anni. L’ispettore Chandra Prakash ha così dichiarato: «Quasi cinquantastavano partecipando a una danza religiosa, organizzata come parte dei festeggiamenti per la nascita. Il giovane si è travestito e quindi si è unito al gruppo … ha ballato per un’ora con il volto coperto da un velo ma, dopo averne sentito la voce, lesi sono rese conto che era un, e hanno cominciato a picchiarlo». Nonostante le forze dell’ordine siano prontamente intervenute, per il ragazzo non c’è ...

