Una riflessione sulla vita nel nuovo singolo di Renato Zero | audio e testo di La Vetrina

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 13 settembre 2019) Ildiapre un altro varcomusica diIl Folle, prossimo album che sarà consegnato al mercato a cominciare dal 4 ottobre. La, nel quale ci propone una profonda, rappresenta il secondoestratto dall'album che è di fatto il naturale erede di Alt, rilasciato prima della parentesivskij con la quale ha voluto festeggiare i suoi primi 50 anni di carriera. Ilripropone le tematiche care all'artista, con un filo di già sentito che non stanca perché raccontato con una voce che sorprende per pulizia, potenza e colori, con un finale da riascoltare più e più volte. Ilfa anche il paio con Mai Più Da Soli e conferma gli intenti della produzione, che strizza l'occhio al ritmo e all'appetibilità radiofonica. Torna quindi a essere protagonista un approccio dinamico, almeno per quanto concerne i ...

ricpuglisi : Una piccola riflessione sul #GovernoGialloRosso. Ero e sono contrario a elezioni anticipate in quanto pericolose p… - Capezzone : Su @atlanticomag una riflessione di fondo e un’analisi di @robertopozzo. Trasparenza vs privacy. Il buonsenso contr… - DiMarzio : ?? 'L'#Inter? Per #Icardi è come una fidanzata: questo è un momento di crisi, si sono presi una pausa di riflessione… -