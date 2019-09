Una preside di Scampia ha vietato a uno studente con le treccine blu di entrare a scuola

Il presidente del Gimnasia : “Da Napoli voglio per organizzare Una partita o un evento con noi” : Si continua a parlare di Diego Armando Maradona, dopo il suo arrivo al come nuovo tecnico del Gimnasia La Plata. Oggi il presidente del club, Gabriel Pellegrino, ha parlato a Radio CNN: “Abbiamo fatto qualcosa di molto bello per il calcio argentino, di grande valore. Da tempo ci chiedevamo se Diego potesse far bene con noi. Eravamo senza tecnico e lui era a Buenos Aires, così abbiamo chiesto a Bragarnik – l’intermediario ...

I Centri antiviolenza sono Una cosa seria - facciamo chiarezza dopo l’arresto della presidente di Butterfly : Clarissa Matrella, ex presidente dell’associazione Butterfly di Cattolica, è stata arrestata a Rimini con l’accusa di estorsione, malversazione e truffa. Le accuse sono pesantissime: avrebbe truffato le donne vittime di violenze e stalking facendosi pagare per raccogliere prove a carico degli autori di violenza e avrebbe intascato finanziamenti destinati a progetti sociali. La notizia ha suscitato sgomento e sconcerto tra le ...

Auto davanti ai cassonetti - Presidente Ama redarguisce Una cittadina : Roma – Questa mattina la Presidente di Ama, Luisa Melara, nel corso di un sopralluogo nell’area Prati, e’ intervenuta per “ammonire” una cittadina che aveva parcheggiato la propria Autovettura davanti a una batteria di cassonetti posizionati in viale Giulio Cesare (altezza civico n. 54). La presenza del veicolo in sosta vietata ha rallentato lo svuotamento dei cassonetti da parte del mezzo compattatore Ama, che ...

La studentessa indossa Una maglietta troppo scollata - il preside decide di sospenderla dalla scuola per 10 giorni : E’ successo negli Stati Uniti d’America. Un preside inflessibile ha sospeso un’alunna per un motivo incredibile, la ragazzina indossava una maglietta troppo scollata. Il fatto è avvenuto all’Hickory Ridge High School in Carolina del Nord. La studentessa indossava una maglietta leggermente scollata che lasciava intravvedere le spalle. Il preside è stato inflessibile si è avvicinata alla ragazza mentre era a mensa e le ha chiesto ...

Lettera choc di Una preside romana : "Mamme in minigonna - poi si lamentano per le figlie bullizzate" : “Mamme in minigonna e calze a rete, perché si lamentano per le figlie bullizzate?”. Così recita una lunga Lettera di congedo di una preside di un istituto romano. A riportare il contenuto della missiva della professoressa Eugenia Rigano è il Corriere della Sera: oltre che di un addio alla scuola, si tratterebbe di una replica alle critiche e agli appunti a lei rivolti durante gli anni trascorsi al vertice ...

Foggia - incendiata l'auto di medico presidente di Una commissione invalidi dell'Inps : Nel tentativo di spegnere l'incendio due persone sono rimaste ustionate. Danneggiata anche un'altra auto. Accertata l'origine dolosa del rogo

Stromboli - il presidente dell’INGV : “E’ allerta - con l’eruzione aumenta il rischio tsUnami” : “E’ massima allerta” tra i geologi che stanno monitorando l’eruzione del vulcano Stromboli e “i turisti devono prestare la massima attenzione e seguire scrupolosamente le indicazioni della Protezione Civile Nazionale e Regionale e del sindaco di Lipari“. Ad affermarlo all’Adnkronos è Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv, spiegando che, al momento, esiste oltre a quello vulcanico, anche “il ...

Fiorentina - Commisso scatenato : il presidente viola parla da vincente poi lancia Una frecciata alla Juventus : “Ho 69 anni, tra due mesi 70. Credete che venga qui a guardare? Voglio partecipare. E come si partecipa? Vincendo. Datemi tempo. Un sogno? Vorrei che ci fossero giocatori bandiera, come e’ successo in passato. Giocatori che vengono da noi e restano cinque o dieci anni e non che dopo tre anni prendono e vanno via. Barone e Prade’ stanno lavorando bene, vogliamo riportare questa squadra in alto”. Sono le ...

Vittorio Feltri su Mattarella : "Sinistra - migranti e Una togata a Palazzo Chigi". Il Presidente spariglia? : Caro e stimato amico (in riferimento all'articolo di Luigi Bisignani), ho letto con avido interesse il tuo intervento. Sono convinto che tu abbia ragione nel sospettare che Mattarella in questa fase abbastanza caotica abbia in mente di sparigliare, scegliendo un premier che spiazzi i politici e sorp

Direzione Pd - ecco il testo completo della mozione Unanime. Sottoscritta da segretario - presidente e capigruppo camere : Europa, Costituzione, ambiente, migranti e diritti umani, “economia redistributiva“. Il tutto al fine di “evitare l’inasprimento della pressione fiscale”. Sono i cinque punti con cui il Partito democratico pone le condizioni per avviare il dialogo con il M5s in vista di un possibile esecutivo che, come anticipato, sia “di legislatura”. In caso contrario, si lavorerà “a costruire un progetto di ...

Governo - Di Maio scrive a Conte : “Forza amico mio - sei Una perla rara”. Spunta striscione a Montecitorio : “Presidente - l’Italia ti ama” : “E’ stato un onore lavorare insieme”. “Sei una perla rara“. “Sei una delle scelte di cui vado più fiero nella mia vita“. Quando mancano poche ore dal discorso in Senato del premier Giuseppe Conte, che potrebbe segnare la fine della sua prima esperienza di Governo, Luigi Di Maio pubblica un post su Facebook per esplicitare il suo sostegno, politico e umano, nei confronti del presidente del Consiglio. Il ...

Il presidente - Una storia d'amore/ Su Canale 5 il film con Martin Sheen - 17 agosto - : Il presidente, una storia d'amore in onda alle 16.20 del 17 agosto su Canale 5. Nel cast Michael Douglas, Martin Sheen eMichael J. Fox.

Tre uomini e Una donna per l’esecutivo tecnico del presidente Mattarella : Cartabia, Flick, Cottarelli e Draghi: quattro “civil servant” per la Repubblica. Impazza il toto-nomine. Anche Conte potrebbe rientare in gioco come leader M5S

Conte al Quirinale - colloquio di un'ora con il Presidente Mattarella : nessUna crisi. M5S : «Governo tecnico follia» : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è rientrato a piedi a Palazzo Chigi dopo circa un'ora di colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premier, che si...