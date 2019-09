Una nuova spettacolare immagine di Saturno | da Hubble

Fonte : wired

(Di venerdì 13 settembre 2019) (: Nasa, Esa, A. Simon (GSFC), M.H. Wong (University of California, Berkeley) and the Opal Team) Il Signore degli anelli: un soprannome più azzeccato perproprio non ci poteva essere. Ed eccolo lì, a più di un miliardo di chilometri da noi, catturato dagli occhi del telescopio, magnifico nel suo colore ambrato, circondato dagli anelli ghiacciati e corteggiato dalle sue lune. L’, appena rilasciata dalla Nasa e dall’Esa, è stata scattata il 20 giugno di quest’anno e fa parte del programma scientifico Outer Planet Atmospheres Legacy (Opal), per studiare come cambia l’atmosfera dei giganti gassosi. Perché oltre alla bellezza c’è di più. https://www.youtube.com/watch?v=Abtghj3AWWc Venti giugno 2019, dicevamo, quandosi trovava alla minima distanza dalla Terra. Agli occhi dei profani potrebbe sembrare così placido e tranquillo, messo lì a fluttuare ...

