Un Posto al Sole | Protagonista Si Sposa Nella Vita Reale Ecco Con Chi!

Fonte : uominiedonnenews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Il vigile Cerruti, sempre presentefiction Unal, sta per convolare a nozzerealtà.con chi e cosa ha dichiarato l’amatissimo attore! Il vigile Cerruti è uno dei personaggi più amati di Unal. Soprattutto negli ultimi tempi il suo personaggio non è molto fortunato, in particolar modo in amore. Il simpatico personaggio vuole cercare di conquistare Miguel, sosia in tutto e per tutto di Michele, il suo grande amore. Adesso anche l’attore Cosimo Alberti ha trovato l’anima gemella con cui sta convolando a nozze.conIl vigile Cerruti di Unalsicon Cristianrealtà! Cosimo Alberti, l’attore che interpreta il vigile Cerruti di Unal, ha annunciato a Nuovo Tv che è in procinto di unirsi civilmente in matrimonio con il suo compagno Cristian. Il 13 settembre l’attore convolerà a ...

