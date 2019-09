Un posto al sole | Cerruti s’è innamorato | anticipazioni trame dal 16 al 20 settembre

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 13 settembre 2019) Appuntamento irrinunciabile per legio di appassionati, anche questa settimana Unaltorna con le sue storie ambientate all’ombra del Vesuvio, in una Napoli multisfaccettata che è di fatto un personaggio in più per tutta la serie. UPAS va in onda come sempre tutti i giorni, da lunedì a venerdì, su Rai3, dalle 20.45 circa in poi. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Unalpuntata di oggi lunedì 16Come evolverà la tesissima situazione tra Filippo e Serena? Riusciranno a stemperare le loro incomprensioni o la distanza fra i due è destinata ad aumentare? Il ritorno di Guido, Mariella e Lorenzo, potrebbe riservare un duro colpo per Vittorio e soprattutto per. Convinto che dietro la gentilezza selettiva di Renato ci sia un turpe fine recondito, Raffaele lo metterà in guardia sui rischi a cui va incontro. Unalpuntata di oggi ...

