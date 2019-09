Ultime Notizie Roma del 13-09-2019 ore 12 | 10

Ultime Notizie Roma del 13-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio giù di 10 punti tassi sui depositi nuovo quantitative easing da 20 miliardi al mese da novembre Finché sarà necessario rafforzare l’impatto accomodante dei tassi nuovo Maxi prestito a lungo termine per banca tassi più bassi per chi presta di più è il secondo e ultimo bazooka di draghi la politica di bilancio dovrebbe venire il principale strumento di ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Andria - ucciso per una precedenza - 13 settembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Un 28enne di Andria è stato ucciso a coltellate in pieno centro, per una precedenza: i dettagli, 13 settembre 2019,

Pensioni Ultime Notizie : Inps contro RdS per Quota 100 - Tridico “sorpreso” : Pensioni ultime notizie: Inps contro RdS per Quota 100, Tridico “sorpreso” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano Quota 100, che continua a far discutere, ma più che le parole sono i numeri a essere utilizzati. Ha fatto molto rumore l’ultimo report della Ragioneria generale dello Stato a proposito di Quota 100, in quanto si afferma la previsione di un costo ammontante a 63 miliardi circa in 18 anni. Nelle tendenze di medio-lungo ...

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora : il bazooka di Draghi spinge l'UE - 13 settembre - : Ultime notizie, ultim'ora Oggi. Il bazooka di Draghi torna a spingere l'UE. Tragedia a Pavia, 4 operai perdono la vita, 13 settembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 12-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Nuovo appuntamento con l’informazione È inaccettabile che mentre in alcune parti del mondo si muore per mancanza di vaccini qui da noi non lo fa ci sia Chi rischia la vita degli altri rifiutando lì sono le parole del Presidente della commissione europea uscente Jean Claude junker che aperto i lavori del vertice globale sulla vaccinazione È convocata Bruxelles ...

