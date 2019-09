Ufficiale | il Napoli sostituisce il Dall’Ara con il San Paolo come impianto ufficiale per

La presentazione Ufficiale di Llorente al Napoli : Tutto pronto per la presentazione ufficiale di Fernando Llorente al Training Center di Castel Volturno. L'articolo La presentazione ufficiale di Llorente al Napoli sembra essere il primo su ilNapolista.

Bagno di folla per Maradona nella presentazione Ufficiale a La Plata - spunta anche Napoli : Diego Armando Maradona torna in Argentina per allenare il Gimnasia La Plata: dopo la firma sul contratto annuale e l’ufficialità è tempo di presentazione nello stadio Juan Carmelo Zerillo, meglio conosciuto come ‘stadio del Bosque’. Tanti festeggiamenti per le strade della città hanno anticipato l’arrivo dell’ex fuoriclasse azzurro, chiamato a risollevare le sorti di una squadra attualmente ultima in ...

Kiss Kiss Napoli – Nei prossimi giorni può arrivare l’annuncio Ufficiale per il rinnovo… : De Luca dà qualche aggiornamento sul rinnovo a breve di Luperto Il giornalista Diego DeLuca è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni: “Siamo in una situazione avanzata per il rinnovo contrattuale di Sebastiano Luperto, nei prossimi giorni potrebbe anche arrivare l’annuncio ufficiale del suo prolungamento con il Napoli fino al 2024” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA ...

Napoli - Ufficiale : ecco la lista Champions League : dentro Younes - fuori Tonelli : lista Champions Napoli- Il Napoli ha diramato la lista UFFICIALE della Champions League 2019/2020. Pochi dubbi, tante certezze e nessuna particolare sorpresa. Tre portieri, dentro anche Karnezis. In difesa fuori Tonelli, mossa anticipata da tempo e ora ufficializzata. In attacco spazio anche a Younes, il quale potrebbe rivelarsi utile per tutta la stagione. Il giocatore […] L'articolo Napoli, UFFICIALE: ecco la lista Champions League: ...

Ufficiale – Napoli - Fernando Llorente ha scelto il numero 9 : Fernando Llorente vestirà la maglia numero 9 Calcio Napoli – E’ arrivata l’ufficialità del numero di maglia di Fernando Llorente. La Lega Serie A ha comunicato che è stato depositato il numero di maglia di Fernando Llorente che ha preso il numero 9 lasciato libero da Simone Verdi che è andato al Torino. Tutti i numeri sono stati comunicati ufficialmente dalla Lega Calcio. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA ...

Ufficiale – Napoli - aggiornamento lista per la Serie A : inserito a sorpresa… : Napoli aggiornamento lista Lega di Serie A, inserito Amato Ciciretti Chiuso il mercato, il Napoli oltre alla lista Champions ha aggiornato anche la lista dei 25 giocatori per la Serie A. L’elenco prevedere più giocatori rispetto all’Uefa perché Elmas e Meret per le norme federali sono da considerarsi Under (oltre a 17 giocatori over 22, 4 formati nel club, 4 formati in Italia). Per quanto riguarda l’ultimo ...

Calciomercato - Ufficiale : Fernando Llorente al Napoli : A pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, il Napoli mette a segno ufficialmente un altro colpo. Fernando Llorente indosserà i colori azzurri per la prossima stagione. A dare l'annuncio è il calciatore stesso, tramite un post sui suoi profili social. Contemporaneamente, il Presidente della società partenopea Aurelio De Laurentiis ha accolto l'attaccante spagnolo con un cinguettio su Twitter. Llorente arriva a parametro zero, con un ...

Ufficiale - Llorente al Napoli : le cifre dell’operazione : Llorente stipendio Napoli – Fernando Llorente è un nuovo giocatore del Napoli. L’accordo per il trasferimento del giocatore alla corte di Carlo Ancelotti era già stato definito nei giorni scorsi, ma ora è Ufficiale. Un rinforzo importante per gli azzurri, che potranno contare su un attaccante affidabile e di esperienza. «Il Napoli – si legge […] L'articolo Ufficiale, Llorente al Napoli: le cifre dell’operazione è stato realizzato da ...

Calciomercato Napoli - Ufficiale l’arrivo di Llorente : l’annuncio di De Laurentiis [FOTO] : E’ ufficiale l’arrivo di Fernando Llorente al Napoli. L’annuncio è arrivato con il consueto tweet del presidente Aurelio De Laurentiis sul suo profilo. “Benvenuto Fernando” il breve messaggio del presidente azzurro. L’attaccante spagnolo era svincolato dopo l’esperienza al Tottenham. Benvenuto @Llorentefer19 Il comunicato #ForzaNapoliSempre #weareallbrothers #onecityoneclubonepassion ...

Juventus – Napoli - nella formazione Ufficiale ancora sorprese : Juventus – Napoli: il grande giorno è arrivato. Sarri sfida il suo passato, ma lo farà senza sedere in panchina. Il tecnico della Juventus, infatti, è stato costretto a dare forfait a causa di una polmonite. Scelte differenti rispetto alla prima giornata di campionato per la Juventus, decisioni prese per causa forza maggiore (infortunio Chiellini) […] More

Napoli - Ufficiale il passaggio di Ounas al Nizza : Il passaggio di Ounas al Nizza era già dato per assodato. Adesso arriva l’ufficialità. E’ lo stesso Napoli a comunicarlo su Twitter. La società conferma che la formula scelta è quella del prestito con diritto di riscatto e fa i migliori auguri al suo ormai ex attaccante. Ecco il tweet del Napoli La SSC Napoli comunica di aver ceduto, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di @adamOunas11 al ...

