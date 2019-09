Turismo | torna ' #inLombardia365' | influencer alla scoperta della Regione

Turismo Sicilia : nel Weekend tornano i treni storici alla scoperta dell’Isola : Quattro treni storici per scoprire le bellezze e le tradizioni della Sicilia. Weekend di ricco di appuntamenti in Sicilia per i treni storici del gusto con quattro viaggi tra sabato e domenica prossimi in altrettante aree dell’Isola: dalla Valle dei Templi di Agrigento, alle città barocche, fino alla Valle del Platani. Sabato 31 agosto, con partenza alle 16 dalla stazione di Agrigento, è in programma ‘Il Treno dei Templi‘ ...