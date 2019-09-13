Traffico Roma del 13-09-2019 ore 15 | 30

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Dalla Rete Google NewsAbbattimento Tangenziale Est di Roma: si cercano soluzioni contro ingorghi e traffico - La Stampa
Abbattimento Tangenziale Est di Roma: si cercano soluzioni contro ingorghi e traffico La Stampa
L'intervento, atteso da 20 anni, sta provocando disagi ai cittadini che chiedono piano di viabilità alternativa. I lavori sono fermi ma "rispettano il ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 14 : 30 : IN PRIMO PIANO PER QUANTO RIGUARDA LE NOTIZIE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO E’ INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO B , PER UN GUASTO TECNICO, TRA SAN PAOLO E POLICLINICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI PER UN CANTIERE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 13 : 30 : IN PRIMO PIANO PER QUANTO RIGUARDA LE NOTIZIE LEGATE AL TRASPORTO PUBBLICO E’ INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO B , PER UN GUASTO TECNICO, TRA SAN PAOLO E POLICLINICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI PER UN CANTIERE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 12 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL FORO ITALICO. PER UN CANTIERE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE, RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 11 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL FORO ITALICO. PER UN CANTIERE SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL RACCORDO, TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE, RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICATA LA CRISTOFORO COLOMBO CON ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 10 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE DELLE BELLE ARTI IN PROSSIMITA’ DELLA GALLERIA NAZIONALE DI ARTE MODERNA ANOCRA TRAFFICATA LA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA LA VIA BRACCIANESE E LA VIA TRIONFALE VERSO IL CENTRO PIU’ AVANTI IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. RALLENTAMENTI POI SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 10 : 00 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE DELLE BELLE ARTI IN PROSSIMITA’ DELLA GALLERIA NAZIONALE DI ARTE MODERNA ANOCRA TRAFFICATA LA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA LA VIA BRACCIANESE E LA VIA TRIONFALE VERSO IL CENTRO PIU’ AVANTI IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. RALLENTAMENTI POI SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 09 : 30 : UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE DELLE BELLE ARTI IN PROSSIMITA’ DELLA GALLERIA NAZIONALE DI ARTE MODERNA ANOCRA TRAFFICATA LA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA LA VIA BRACCIANESE E LA VIA TRIONFALE VERSO IL CENTRO PIU’ AVANTI IL Traffico RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. RALLENTAMENTI POI SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 09 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.RALLENTAMENTIA ANCHE IN ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA DEL MARE. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. IN AUMENTO IL Traffico IN DIREZIONE Roma SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTA’ RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO STESSA ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.RALLENTAMENTIA ANCHE IN ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA DEL MARE. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. IN AUMENTO IL Traffico IN DIREZIONE Roma SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTA’ RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO STESSA ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.RALLENTAMENTIA ANCHE IN ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA DEL MARE. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. IN AUMENTO IL Traffico IN DIREZIONE Roma SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTA’ RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO STESSA ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 08 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LACARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. IN AUMENTO IL Traffico IN DIREZIONE Roma SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTA’ RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ ...
Traffico Roma del 13-09-2019 ore 07 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LACARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. IN AUMENTO IL Traffico IN DIREZIONE Roma SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTA’ RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ ...
Traffico Roma del 12-09-2019 ore 20 : 00 : A SEGUITO DI UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA Roma FIUMICINO , DALL’EUR AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FIUMICINO SEMPRE PER Traffico E VARI PICCOLI INCIDENTI SI STA IN CODA A TRATTI NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO SULLE DUE CARREGGIATE TRA LA CASILINA E LA Roma FIUMICINO, FORTI RALLENTAMENTI NELLE DUE CARREGGIATE ANCHE TRA LA PRENESTINA E LA BUFALOTTA SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, DIFFICILE SPOSTARSI ...
Traffico Roma del 12-09-2019 ore 19 : 30 : A SEGUITO DI UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA Roma FIUMICINO , DALL’EUR AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FIUMICINO SEMPRE PER Traffico E VARI PICCOLI INCIDENTI SI STA IN CODA A TRATTI NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO SULLE DUE CARREGGIATE TRA LA CASILINA E LA Roma FIUMICINO, FORTI RALLENTAMENTI NELLE DUE CARREGGIATE ANCHE TRA LA PRENESTINA E LA BUFALOTTA SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, DIFFICILE SPOSTARSI ...
Traffico Roma del 12-09-2019 ore 19 : 00 : LUNGHE CODE SULLA Roma FIUMICINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE , C’è UNA LUNGA CODA DALL’EUR AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FIUMICINO SUL RACCORDO ANULARE , SI STA IN CODA A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO ALLA RomaNINA , AUTO IN COLONNA ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E ANCORA TRA RomaNINA E APPIA E TRA LE USCITE PISANA E MONTESPACCATO IN TANGENZIALE, CODE VERSO SAN ...