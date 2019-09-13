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Traffico Roma del 13-09-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 13-09-2019 ore 08 | 30 SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LA VIA ...

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Traffico Roma del 13-09-2019 ore 08:30 (Di venerdì 13 settembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.RALLENTAMENTIA ANCHE IN ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA DEL MARE. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST. IN AUMENTO IL Traffico IN DIREZIONE Roma SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTA’ RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DELL’AEROPORTO DELL’URBE, SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA RALLENTATI TRA VIA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE. CHIUSA LA COMPLANARE DI VIA CASILINA TRA GROTTE CELONI E TOR BELLA MONACA VERSO IL CENTRO CITTA’. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS TRAFFICATE LA VIA OSTIENSE E LA PARALLELA VIA DEL MARE CON ...
Fonte : romadailynews

twittercarlabrandolini : RT @Andreacritico: Roma si racconta: la quotidianità di una città che soffoca di traffico senza una visione #mobilityweek @Antincivili @… - VAIstradeanas : 08:33 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 13-09-2019 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

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Traffico Roma del 12-09-2019 ore 17:00 - Roma Daily News
Traffico Roma del 12-09-2019 ore 17:00  Roma Daily News

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