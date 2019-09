TOTS | Trasporto organizzato teneri supercuccioli su Disney Junior

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 13 settembre 2019) Pilotiaddetti alle consegne di giovani cuccioli e le loro avventure sono al centro della nuova serie in onda su: si tratta di T.O.T.S. –. Al via dal 16 settembre, dal lunedì al venerdì alle 16.30, su(Sky, canale 611) è una nuova commedia animata per bambini dai 2 ai 5 anni, che racconta del tenace pinguino Pin e del fenicottero di buon cuore Freddy, pilotiin prova presso la compagnia T.O.T.S., anticipazioni trama A differenza di tutti gli altri membri della compagnia, i due migliori amici sono gli unici a non essere cicogne. Come nuovi componenti del rinomato team, questi giovani pilotidevono prendersi cura della consegna di piccoli cuccioli come gattini, orsetti, conigli e cagnolini, portandoli alle loro famiglie in tutto il mondo. Insieme, impareranno come allevare e prendersi cura dei ...

