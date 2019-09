Tobias Moers - Mercedes-AMG - "La One nel 2021 - poi una supercar elettrica"

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 13 settembre 2019) La AMG One? Si è rivelata una sfida più complessa del previsto: non arriverà prima dellinizio del. Librido plug-in? In pieno sviluppo: naturalmente ad alte prestazioni, debutterà sulla GT Coupé 4. E allorizzonte c'è anche una sportiva 100%. Al Salone di Francoforte, il numero uno della-AMG,, parla a ruota libera delle strategie di un marchio in tumultuosa attività.Abbiamo assistito a un enorme sviluppo del marchio AMG negli ultimi anni: quali saranno i confini di questa espansione, sempre che ve ne siano?Riguardo alla gamma, si vedranno ancora molte novità. Ora stiamo cercando di allargare la base della clientela, in termini di volumi. Con le introduzioni delle varianti nella famiglia delle compatte (anche quelle dingresso, le AMG 35), si è innescata una bella spinta dinamica.A proposito di modelli dingresso, il trend vede costruttori anche non ...

