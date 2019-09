Tennis | WTA Zhengzhou 2019 | semifinali Karolina Pliskova-Tomljanovic e Martic-Mladenovic

Tennis - WTA Hiroshima 2019 : due giapponesi in semifinale. Avanti anche Buzarnescu e Kudermetova : Splendono le Tenniste di casa nel torneo WTA di Hiroshima. Le giapponesi Nao Hibino e Misaki Doi si sono entrambe qualificate per le semifinali. La prima ha superato la testa di serie numero uno, Su-Wei Hsieh in due set con il punteggio di 6-4 6-3, mentre la seconda ha avuto la meglio della spagnola Sara Sorribes Tormo per 7-5 6-1. In semifinale Hibino se la vedrà con la romena Mihaela Buzarnescu, che ha superato in due combattuti set la belga ...

Tennis - WTA Hiroshima 2019 : due giapponesi in semifinale. Avanti anche Buzarnescu e Kudermetova : Splendono le Tenniste di casa nel torneo WTA di Hiroshima. Le giapponesi Nao Hibino e Misaki Doi si sono entrambe qualificate per le semifinali. La prima ha superato la testa di serie numero uno, Su-Wei Hsieh in due set con il punteggio di 6-4 6-3, mentre la seconda ha avuto la meglio della spagnola Sara Sorribes Tormo per 7-5 6-1. In semifinale Hibino se la vedrà con la rumena Mihaela Buzarnescu, che ha superato in due combattuti set la belga ...

Tennis – Il torneo WTA di Hong Kong non si fa : rinvio a tempo indeterminato per problemi politici : Il torneo WTA di Hong Kong rinviato a tempo indeterminato: i problemi politici della colonia britannica impediscono alle Tenniste di sfidarsi nella città cinese Brutte notizie dalla Cina per quanto riguarda il mondo del Tennis femminile: il torneo WTA di Hong Kong, che si sarebbe dovuto disputare ad inizio ottobre, è stato rinviato a tempo indeterminato. Le donne del Tennis non potranno dunque sfidarsi sui campi in cemento cinesi per ia ...

Tennis - WTA Hiroshima : Misaki Doi ai quarti di finale. Van Uytvanck vince il derby belga : Si completa il quadro delle qualificate ai quarti di finale del torneo WTA di Hiroshima. Dopo il successo di ieri di Nao Hibino, oggi è arrivata un’altra vittoria per una giocatrice di casa. Infatti Misaki Doi ha sconfitto in tre set l’australiana Zoe Hives con il punteggio di 6-1 1-6 6-3. Nei quarti la nipponica se la dovrà vedere con la spagnola Sara Sorribes Tormo, che ha dominato il suo incontro con la russa Varvara Flink, ...

Tennis - WTA Nanchang 2019 : risultati di giovedì 12 settembre. Fuori Shuai Zhang (per ritiro) e Kristyna Pliskova - bene Rybakina : Nella quarta giornata del WTA International sul cemento cinese di Nanchang si è completato il quadro degli incontri di secondo turno. E’ uscita di scena la testa di serie numero 1 del tabellone, la cinese Shuai Zhang, numero 32 del mondo, ritiratasi sul 6-0 1-0 a favore della sua connazionale Lin Zhu. E’ uscita la ceca Kristyna Pliskova, gemella mancina di Karolina, sconfitta in tre set dalla rediviva cinese Shuai Peng, Fuori anche la veterana ...

Tennis - WTA Zhengzhou 2019 : i risultati dell’11 settembre. A Kristina Mladenovic il derby francese con Caroline Garcia : La pioggia impedisce che si disputi interamente il programma odierno del torneo WTA Premier di Zhengzhou: sul cemento outdoor cinese dei primi quattro incontri del secondo turno, soltanto tre vengono completati, mentre l’ultimo, sospeso per pioggia, è rinviato definitivamente a domani. La croata Petra Martic, testa di serie numero 7 e giustiziera all’esordio dell’azzurra Jasmine Paolini, va ai quarti superando la transalpina ...

Tennis - WTA Nanchang 2019 : risultati di mercoledì 11 settembre. Linette - Peterson - Golubic e Kozlova ai quarti : Nella terza giornata del WTA International sul cemento cinese di Nanchang si sono disputati i primi quattro incontri di secondo turno. Si sono qualificate per i quarti di finale quattro delle otto teste di serie, la polacca numero 3 vincitrice quest’anno del Bronx Open Magda Linette, la svedese numero 5 Rebecca Peterson, la svizzera numero 6 Viktorija Golubic, l’unica a vincere in tre set con la spagnola Lara Arruabarrena, e l’ucraina numero 7 ...

Tennis - WTA Zhengzhou 2019 : i risultati del 10 settembre. Subito eliminata Angelique Kerber : Completato, dopo i primi quattro incontri di ieri, il primo turno del torneo WTA International di Zhengzhou: negli otto match odierni (le prime quattro teste di serie hanno usufruito di un bye) sul cemento outdoor cinese, il risultato più eclatante è dato dall’eliminazione della numero 5, la tedesca Angelique Kerber, che si fa rimontare dalla statunitense Alison Riske, vincitrice con il punteggio di 5-7 6-4 7-6 (6). Avanza la fidanzata di ...

Tennis - WTA Hiroshima 2019 - risultati di martedì 10 settembre. Hsieh a fatica - Sorribes Tormo batte Cirstea : Si sono completati gli incontri di primo turno del Japan Women’s Open, che dall’anno scorso si disputa nella città di Hiroshima. Da segnalare l’uscita di scena della testa di serie numero 4 del tabellone, la russa Anastasia Potapova, battuta in tre set dall’australiana Zoe Hives, proveniente dalle qualificazioni, mentre tra le altre favorite hanno faticato la portacolori di Taiwan Su-Wei Hsieh, numero 1 del seeding, che ha battuto in tre set la ...

Tennis - WTA Nanchang 2019 : esordio vincente per Shuai Zhang - fuori Yafan Wang : Si sono giocate quest’oggi le partite conclusive, nove, del primo turno al WTA di Nanchang. Giungono le prime grandi sorprese nella città a poco più di 400 km da Wuhan e 700 da Shanghai. Finisce subito, infatti, la corsa di Yafan Wang, numero 2 del tabellone: la cinese si fa sorprendere dalla serba Nina Stojanovic per 6-2 6-4 in un’ora e 20 minuti. Per lei ci sarà il confronto con una veterana del circuito, Samantha Stosur, ...

Tennis - WTA Nanchang 2019 : esordio vincente per Shuai Zhang - fuori Yafan Wang : Si sono giocate quest’oggi le partite conclusive, nove, del primo turno al WTA di Nanchang. Giungono le prime grandi sorprese nella città a poco più di 400 km da Wuhan e 700 da Shanghai. Finisce subito, infatti, la corsa di Yafan Wang, numero 2 del tabellone: la cinese si fa sorprendere dalla serba Nina Stojanovic per 6-2 6-4 in un’ora e 20 minuti. Per lei ci sarà il confronto con una veterana del circuito, Samantha Stosur, ...

Tennis - Ranking WTA (9 settembre 2019) : Ashleigh Barty torna sul trono mondiale - Bianca Andreescu al numero 5 : Cambia la testa della classifica mondiale WTA al termine degli US Open: sul trono risale l’australiana Ashleigh Barty, che spodesta la nipponica Naomi Osaka, scesa addirittura al numero 4, con soli undici punti di margine sulla canadese Bianca Vanessa Andreescu, che irrompe in top ten direttamente al numero 5. Top 10 WTA (Ranking al 09.09.2019) 1 Ashleigh Barty (Australia) 6501 2 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 6125 3 Elina Svitolina ...

Tennis - WTA Nanchang 2019 : avanti Magda Linette e Rebecca Peterson - fuori Sara Errani : Si è conclusa la prima giornata del WTA International di Nanchang, in cui si sono disputati sette incontri di primo turno per aprire la parte asiatica del circuito femminile. Quattro teste di serie erano impegnate oggi, e tutte si sono messe in luce senza particolari problemi. La polacca Magda Linette, terza testa di serie, ha superato senza problemi la qualificata messicana Giuliana Olmos (373 del mondo) per 6-3 6-2, e sfiderà la wild card ...

Tennis - WTA Hiroshima 2019 : risultati di lunedì 9 settembre. Bene Kudermetova - Van Uytvanck e Diyas : E’ cominciata l’undicesima edizione del Japan Women’s Open Tennis, torneo di categoria WTA International, che si disputa per il secondo anno consecutivo nella città di Hiroshima, al Regional Park Tennis Stadium. In questa prima giornata, con le qualificazioni ancora da terminare, si sono disputati cinque incontri di primo turno e le teste di serie del tabellone impegnate, la russa Veronika Kudermetova (nella foto), la belga Alison Van Uytvanck e ...