Tennis | WTA Hiroshima 2019 | due giapponesi in semifinale Avanti anche Buzarnescu e

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) Splendono lete di casa nel torneo WTA di. LeNao Hibino e Misaki Doi si sono entrambe qualificate per le semifinali. La prima ha superato la testa di serie numero uno, Su-Wei Hsieh in due set con il punteggio di 6-4 6-3, mentre la seconda ha avuto la meglio della spagnola Sara Sorribes Tormo per 7-5 6-1. InHibino se la vedrà con la romena Mihaela, che ha superato in due combattuti set la belga Alison Van Uytvanck con il punteggio di 6-4 7-5. Unico match finito al terzo set è quello tra la Veronika Kudermetova e Laura Siegemund. Alla fine ha vinto la russa per 6-3 4-6 6-2 ed ora affronterà Misaki Doi. Questo il riepilogo dei risultati Hibino (Jpn) b. Hsieh (Tpe) 6-4 6-3(Rou) b. Van Uytvanck (Bel) 6-4 7-5 Doi (Jpn) b. Sorribes Tormo (Spa) 7-5 6-1 Kudermetova (Rus) b. Siegemund (Ger) 6-3 4-6 6-2 Clicca qui per ...

