Temptation Island Vip | Nathalie Caldonazzo | Andrea ha baciato Zoe?

Temptation Island Vip 2 - la sorella di Serena Enardu : "Denunceremo Giovanni Conversano" : Elga Enardu intervista dal quotidiano "L’Unione Sarda' annuncia di aver intrapreso vie legali contro l'ex fidanzato della sorella.

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni seconda puntata 16 settembre 2019 (video) : Sull'account ufficiale Instagram di Temptation Island, iniziano a circolare i video con le prime anticipazioni sulla seconda puntata di 'Temptation Island Vip 2019', in onda, lunedì 16 settembre, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Temptation Island Vip 2019, niente di nuovo sul fronte del relais sardo prosegui la letturaTemptation Island Vip 2019 anticipazioni ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : Alex Belli e Delia Duran potrebbero unirsi al cast : L'esordio di Temptation Island Vip 2 è avvenuto lo scorso lunedì con sei coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore, vivendo separate per 21 giorni. A partire dalla seconda puntata, però, il cast potrebbe subire delle interessanti modifiche con l'arrivo di nuovi personaggi. Già è noto l'ingresso di Gabriele e Silvia che prenderanno il posto degli eliminati Ciro e Federica, ma la produzione Fascino avrebbe deciso di chiamare ...

Temptation Island Vip - Anna Pettinelli disperata per il fidanzato : 'Gliene piace un'altra' : Anticipazioni succulente su ciò che vedremo durante la seconda puntata di Temptation Island Vip arrivano dalla pagina Instagram ufficiale del reality: la protagonista del video postato è Anna Pettinelli. La speaker radiofonica appare disperata ed in lacrime per via di alcuni atteggiamenti avuti dal suo fidanzato Stefano con una tentatrice: Anna è certa che al fidanzato piaccia un'altra donna. Le compagne d'avventura della Pettinelli, però, ...

Temptation Island Vip : Giovanni Conversano Contro Serena Enardu! : Temptation Island Vip: Giovanni Conversano attacca con parole dure Serena Enardu, e nella lite social è costretta ad intervenire Elga Enardu. Ecco cosa sta succedendo! Temptation Island Vip è appena iniziato ma già non mancano le polemiche, in particolar modo per quanto riguarda Serena Enardu. La ragazza ha dichiarato più volte, durante la trasmissione, di essere delusa dalla sua relazione perché negli ultimi tempi molto monotona. La Enardu non ...

Sabina Bakanaci dopo Temptation Island punta a Uomini e Donne : Sabina Bakanaci ha raggiunto la popolarità grazie al suo ruolo di tentatrice in uno dei programmi tv più seguiti, chiacchierati e famosi di Canale 5, Temptation Island. Prima di partecipare al reality show ideato e prodotto da Maria De Filippi, la modella aveva già avuto altre esperienze in tv in quanto era stata concorrente del concorso nazionale di bellezza per antonomasia, Miss Italia. In un'intervista rilasciata al sito iGossip.it, Sabina ha ...

Temptation Island - spoiler del 16 settembre : la Pettinelli in lacrime per il compagno : Lunedì 16 settembre andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island Vip, il reality condotto da Alessia Marcuzzi che mette alla prova la forza dei sentimenti delle sei coppie di fidanzati in gioco. Nel corso della prossima puntata, vedremo l'arrivo di una nuova coppia, che prenderà il posto di Ciro Petrone e della fidanzata che, come sappiamo, sono stati squalificati per aver violato il regolamento. Oltre a ciò, stando agli spoiler ...

Temptation Island Vip Ciro Petrone trasgredisce la regole del reality : Il reality “Temptation Island Vip2” è iniziato da qualche giorno e Ciro Petrone l’attore di “Gomorra” il film, non ha resistito alla lontanza dalla sua Federica Caputo e trasgredendo le regole del gioco raggiunge la fidanzata. Alessia Marcuzzi lo bacchetta: «Devi abbandonare il programma». La coppia lascia il villaggio.«Per me questi giorni sono stati infiniti – spiega Ciro alla Marcuzzi – Non ce la faccio a ...

Temptation Island Vip spoiler : Simone turbato dall'atteggiamento di Chiara : Anticipazioni su ciò che accadrà durante la seconda puntata di Temptation Island Vip 2 giungono dal profilo Instagram ufficiale del reality dedicato ai sentimenti dei personaggi famosi: protagonista del video postato sui social è Chiara Esposito, fidanzata del più bello d'Italia Simone Bonaccorsi. La giovane showgirl ha fatto qualcosa che lascerà non solo il modello, ma anche tutti gli altri fidanzati senza parole, ma la suspence resta alta ...