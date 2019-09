TAV E GRANDI OPERE Il Conte bis molla la decrescita felice ma perde il treno

TAV : mozione Pd al Senato - rapida realizzazione e sì a grandi opere : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – Il governo adotti “tutte le iniziative necessarie per consentire la rapida realizzazione della nuova linea ferroviaria Tav Torino-Lione” e “ogni iniziativa utile a superare l’attuale blocco di svariate grandi opere e a riprendere finalmente un’adeguata politica di investimenti pubblici in grado di incidere nei prossimi anni sulla crescita dei posti di lavoro e sul tasso di ...

TAV - Landini (Cgil) : “Finalmente una decisione - ma non ci sono solo grandi opere” : “Finalmente il Governo ha preso una decisione sulla Tav, ma non ci sono solo grandi opere”. Così il Segretario Generale della Cgil Maurizio Landini , intervenuto a margine del presidio dei sindacati davanti al Ministero dei Trasporti in concomitanza con lo sciopero dei trasporti indetto a livello nazionale. L'articolo Tav, Landini (Cgil) : “Finalmente una decisione , ma non ci sono solo grandi opere” proviene da Il Fatto ...

OM intervista i The Minis - tre piccoli grandi porTAVoce del brit-pop in Italia : A pochi mesi dall'uscita del disco d'esordio OM intervista i The Minis per incontrare da vicino una delle stelle nascenti più interessanti del panorama Italiano. Il loro merito, dal basso dell'età vetusta di chi scrive l'articolo, è quello di essersi circondati di musica ancor prima di conseguire la maggiore età, e ascoltare i loro brani e le loro cover ci fa capire che abbiamo a che fare con tre fenomeni del rock che calcano i palchi Italiani ...