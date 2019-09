Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) Ai, ma con il braccialetto elettronico. È quanto ha disposto il giudice per le indagini preliminari per i due exdi, Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, accusati delloavvenuto il 12 aprile scorso all’interno di un pub di, l’Old Manners. Vittima una donna di 36 anni. I due, a processo per violenza sessuale di gruppo e lesioni aggravate, sono stati rinchiusi nel carcere di Mammagialla per oltre quattro mesi, da quando cioè, il 29 aprile sono stati fermati, incastrati da un video. La difesa aveva già più volte chiesto i: una prima volta a maggio e una seconda a luglio. In entrambi i casi, però, la richiesta era stata respinta. Fino ad oggi, quando il gip ha accolto la richiesta, predisponendo, però, a quanto si apprende, l’utilizzo del braccialetto dotato di gps. Nei giorni scorsi, dopo che era stata ...

donapatri : #Stupro di Viterbo, concessi i domiciliari ai due fascisti di #CasaPound | NON È POSSIBILE:MASCHI FASCISTI STUPRATO… - Cascavel47 : Stupro di Viterbo, scarcerati i due ex militanti di Casapound: gip concede i domiciliari - Gazzettino : #viterbo, #stupro al pub di #casapound: Licci e Chiricozzi ai domiciliari -