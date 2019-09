Strage di Erba | Cassazione | “Corte di appello fissi udienza per esaminare nuovi

Como - Strage di Erba : il caso è riaperto - chiesti nuovi accertamenti : Per un vizio formale, la Cassazione ha deciso di accogliere la richiesta dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, i due soggetti che, ormai dal 2006, sono accusati di aver compiuto un omicidio multiplo ad Erba, nel comasco. Il caso è noto: la sera dell'11 dicembre di quell'anno, in un'abitazione al civico 25 di via Diaz, furono trovate senza vita 4 persone. Si trattava di Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, sua madre Paola Galli ed ...

