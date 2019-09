Storie Italiane | Serena Grandi parla del tumore | “Mi ha cambiata”

Enzo Paolo Turchi a Storie Italiane : ‘Sono in difficoltà - un pugno di spiccioli come pensione’ : Enzo Paolo Turchi torna a parlare della sua pensione da fame in TV e lo fa a Storie Italiane. «Io ho iniziato a versare i contributi al San Carlo di Napoli nel 1966 – ha raccontato – Finora ho sempre lavorato. Ho versato tanto perché le mie paghe grazie a Dio erano molto alte. E mi trovo con 720 euro di pensione». Il coreografo ha proseguito spiegando: «Il discorso non è solo il mio. L’obiettivo è sostenere la categoria. I ballerini ...

Storie Italiane - paura in diretta : la compagna di Sergio Arcuri colta da malore : Momenti di agitazione stamattina durante Storie Italiane. Ospiti in studio c’erano l’attore Sergio Arcuri, fratello di Manuela, e la compagna Valentina Donazzolo, incinta di otto mesi. Qui il video. La coppia stava raccontando alla padrona di casa, Eleonora Daniele, della loro relazione e della fig

Storie Italiane - malore in diretta per la compagna di Sergio Arcuri incinta di otto mesi : Attimi di apprensione durante l’ultima puntata di Storie Italiane. Ospiti in studio c’erano l’attore Sergio Arcuri, fratello di Manuela, e la compagna Valentina Donazzolo, incinta di otto mesi. La coppia stava raccontando alla padrona di casa, Eleonora Daniele, della loro relazione e della figlia in arrivo: i due stavano guardando insieme il servizio in onda sulla loro storia d’amore quando ad un tratto la ragazza si è ...

Corinne Clery a Storie Italiane : "Dopo Angelo sono una donna libera - completa" : 69 anni lei, 37 in meno lui, Corinne Clery e Angelo Costabile per 8 anni sono stati una coppia affiatata, discussa, tormentata da alti e bassi ma unita da un amore speciale. Un anno fa la rottura definitiva dopo un tira e molla durato mesi e oggi l'attrice che ha fatto sognare tanti uomini negli anni '70 e '80 si è raccontata a Storie Italiane, nel salotto di Eleonora Daniele.Corinne aveva affermato che se avesse avuto 20 anni in meno avrebbe ...

Storie Italiane - Corinne Clery : “Dopo Angelo ho detto basta all’amore” : Storie Italiane, Corinne Clery: “Sono libera e realizzata” Dopo aver ospitato Sandra Milo la quale ha parlato del suo nuovo compagno di 37 anni meno di lei, Eleonora Daniele a Storie Italiane ha ospitato Corinne Clery che proprio l’anno scorso aveva dichiarato di essersi lasciata con Angelo Costabile e che se avesse avuto vent’anni di meno forse avrebbe accettato di continuare una storia d’amore che le ha sempre ...

“Ecco come sono costretto a vivere”. Enzo Paolo Turchi si dispera a Storie Italiane : Il dramma di Enzo Paolo Turchi che torna in tv, a Storie Italiane, per raccontare la sua situazione non facile. La sua è la storia di un lavoratore nel mondo dello spettacolo, di un ballerino, che ha lavorato per oltre 50 anni e che continua a lavorare e che si ritrova una pensione da 720 euro mensili: “Se hai un ginocchio che non funziona più non lavori più e non mangi più, è un lavoro un po’ particolare, chi ti chiama come ballerino se c’hai ...

Chi è Barbara Di Palma - dalla Vita in diretta a Storie Italiane : Una delle storiche e più amate inviate della Vita in diretta quest’anno lascia la trasmissione che l‘ha resa familiare al pubblico di Rai Uno e si trasferisce a Storie Italiane. Stiamo parlando di Barbara Di Palma una giornalista che è considerata da tutti una colonna e una presenza immancabile dello storico programma pomeridiano della televisione pubblica. La sua militanza alla Vita in diretta infatti è durata ben diciotto anni. Un record, un ...

Storie Italiane Stefano Oradei piange vedendo le foto della sua ex fidanzata : Ospite del programma “Storie Italiane” Stefano Oradei è in lacrime davanti alle foto di Veera Kinnunen: «Ho sofferto moltissimo…». L’ex compagna ha cominciato una nuova vita con Dani Osvaldo, ex calciatore e partner a “Ballando con le stelle”. Ma per Stefano Oradei è stata dura mettere una pietra sopra a un rapporto di undici anni: «È stato un periodo di silenzio giusto, per trovare me stesso e i tempi giusti. Qui mi sento in ...

Enzo Paolo Turchi a Storie Italiane : Sono in difficoltà - non si tratta così un artista : Enzo Paolo Turchi parla della pensione "da fame" dei ballerini. A "Storie Italiane" si infiamma: "Ho il diritto di avere ciò che mi spetta". Enzo Paolo Turchi è tornato a parlare della scottante questione legata alla pensione degli artisti. Ospite di Eleonora Daniele a "Storie Italiane", il popolare ballerino ha riportato l'attenzione sull'assegno pensionistico "da fame" che ballerini e artisti in generale percepiscono dopo anni di lavoro. ...