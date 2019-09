Stasera una rara Luna del Raccolto | il primo plenilunio in un venerdì 13 dal 2000 | tutto

Una Vita Anticipazioni 10 settembre 2019 : la puntata di Stasera su Rete 4 : Fabiana intima a Riera di non far soffrire la sua amica Carmen mentre Antoñito presenta in ritardo la sua invenzione e viene escluso dal concorso

Una notte al museo film Stasera in tv 10 settembre : cast - trama - curiosità - streaming : Una notte al museo è il film stasera in tv martedì 10 settembre 2019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Una notte al museo film stasera in tv: cast e scheda GENERE: CommediaANNO: 2006REGIA: Shawn Levycast: Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke, Mickey Rooney, Bill ...

Una Vita Anticipazioni 7 settembre 2019 : la puntata di Stasera su Rete 4 : Samuel dice a Diego e Blanca che Moises è malato ma i due non credono alle parole del giovane e sono pronti alla fuga. Arturo scopre che la sua operazione non è andata a buon fine.

Luna - l’India cerca l’impresa : Stasera l’allunaggio della missione Chandrayaan 2 : L’India si prepara a diventare il quarto Paese a portare un suo veicolo sul suolo Lunare, dopo Stati Uniti, ex Unione Sovietica e Cina. l’impresa è affidata alla missione Chandrayaan 2, da 142 milioni di dollari. Lanciata il 22 luglio, a ridosso delle celebrazioni per i 50 anni del primo uomo sulla Luna, la sonda è il principale biglietto da visita di un’agenzia spaziale indiana (Isro, Indian Space Research Organisation) seriamente ...

Una Serata Bella Senza Fine su Rete 4 : ospiti e anticipazioni Stasera 1 settembre 2019 : Va in onda stasera in tv, domenica 1 settembre 2019, Una Serata… Bella Senza Fine! alle 21:15 su Rete 4, lo speciale musicale dedicato alla musica italiana. SCOPRI COSA C’È IN TV Una Serata Bella Senza Fine su Rete 4: ospiti e anticipazioni A presentare l’evento ci penseranno Alfonso Signorini e Rosita Celentano, mentre la Serata sarà dedicata alle canzoni di Sergio Endrigo, Gino Paoli e Luigi Tenco. Saranno moltissimi gli artisti ...

Programmi TV di Stasera - venerdì 30 agosto 2019. Su Canale 5 una nuova prima TV firmata Rosamunde Pilcher : Rosamunde Pilcher - Un Amore che Ritorna - Xaver Hutter e Anja Knauer Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 Fiction del 2017, di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet, con Terence Hill, Nino Frassica. 11×23 Tutta la Vita: Quando il padre biologico di Sofia viene trovato in fin di vita, i sospetti dei Carabinieri ricadono su Seba. Intanto Giovanni ha abbandonato il seminario con l’intento di riconquistare Anna mentre ...

Una Vita Anticipazioni 31 agosto 2019 : la puntata di Stasera su Rete 4 : Samuel informa Ursula di avere intenzione di uccidere Moises. Solo così farà rimanere Blanca a Calle Acacias. Arturo invece si confida con Silvia e le dice di volersi operare per riacquistare la vista.

Stasera non vedrai Marte grande quanto la Luna : è una bufala : Ciclicamente torna virale su internet la bufala di Marte che diventa grande come la Luna nel firmamento del 27 agosto. Tutto nacque da un evento astronomico spettacolare avvenuto nel 2003, quando Marte si trovò alla minima distanza dalla Terra degli ultimi 60mila anni. Grazie a quelle condizioni fu possibile ottenere un'immagine del Pianeta Rosso grande come la Luna attraverso un potente telescopio, ma l'informazione fu distorta e lo strumento ...

No - Stasera non vedrete Marte grande quanto la Luna. È una bufala vecchia di 16 anni : (immagine: Getty Images) stasera, 27 agosto, Marte non apparirà in cielo grande come la Luna. La notizia è una bufala che circola in rete da ben 16 anni, da quando il 27 agosto 2003 il Pianeta Rosso si è trovato alla minima distanza dalla Terra dopo circa 60mila anni. Un fraintendimento nella comunicazione che ancora oggi riesce a trarre in inganno gli internauti. All’origine della Mars hoax c’è un’errata interpretazione di un messaggio ...

Una villa per due film Stasera in tv 25 agosto : cast - trama - streaming : Una villa per due è il film stasera in tv domenica 25 agosto 2019 in onda in prima serata su Rai 1. La pellicola fa parte del ciclo Purché finisca bene. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Una villa per due film stasera in tv: cast La regia è di Fabrizio Costa. Il cast è composto da Camilla Filippi, Giampaolo Morelli, Neri Marcorè, Stefano Santospago, ...

Una Vita Anticipazioni 24 agosto : la puntata di Stasera su Rete 4 : Blanca comincia a provare pena per sua madre ma la Dicenta la sta nuovamente controllando. Flora e Iñigo scoprono che Peña vuole cedere a loro la pasticceria.

Un posto al sole : Stasera una replica e poi… occhio alla programmazione! : C’è chi è ancora in ferie, ma nei prossimi giorni inizierà inesorabile il ritorno alla vita di sempre. E la vita di sempre, per fortuna, contempla anche Un posto al sole, la soap partenopea di Rai 3 che da decenni tiene compagnia agli italiani durante l’ora di cena (o il dopocena, a seconda degli usi e costumi). La nuova stagione televisiva di Upas sta dunque per ricominciare e lo farà ufficialmente lunedì 26 agosto, ma a tal ...