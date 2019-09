Spotify inasprisce i controlli per Premium for Family | legittimi solo coloro che

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) Il recente aggiornamento dei “termini e condizioni” contrattuali dipotrebbe essere una doccia fredda per molti degli utenti che condividono un abbonamentofor. Notoriamente, questa è la formula che favorisce le famiglie, perché consente a sei persone al massimo (un titolare e cinque altri membri della famiglia) di beneficiare di un abbonamentoa prezzo scontato. In molti lo usano, anche se uno dei figli risiede in una città diversa per motivi di studio, ad esempio. Ebbene, secondo l’ultimo aggiornamento questo uso potrebbe non essere più tollerato – anche se in effetti un periodo temporaneo fuorisede potrebbe essere tollerato – perché ora è indicato esplicitamente che “per poter usufruire dell’Abbonamento, il titolare dell’account principale e i titolari degli account secondari devono essere membri della famiglia residenti allo ...

