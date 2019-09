Spagna | Alicante sommersa dall’acqua | le auto spariscono inghiottite dal fango | tre morti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) Il maltempo sta colpendo il sud-est della, in particolare la comunità Valenciana, la provincia di Murcia e Castiglia-La Mancia, e ha provocato almeno tre vittime. Due fratelli, di 51 e 61 anni, sono stati travolti dal fiume d’acqua a Caudete mentre erano a bordo dell’. Un altro uomo, rimasto intrappolato in macchina in un tunnel, è morto ad Almeria. Nelle immagini, le decine disommerse e portate via da acqua e. Diversi i fiumi esondati: a Ontinyent sono state fatte evacuare 150 persone. Video Instagram/forumatmosfer L'articolodall’acqua: ledal, treproviene da Il Fatto Quotidiano.

