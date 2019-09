Sottosegretari e viceministri | la lista ufficiale delle nomine | M5s | pieno di poltrone e

52 nominati : decisi in Cdm i nuovi Sottosegretari e viceministri : Sono un totale di 52 gli incarichi di sottogoverno, di cui 42 sottosegretari e 10 viceministri : è quanto emerge dalla riunione del Consiglio dei Ministri che si è tenuta questa mattina a Palazzo Chigi. La maggioranza va al Movimento 5 Stelle con 21 incarichi, di cui 6 viceministri . Al Pd vanno 18 sottosegretari e 4 viceministri , a Leu 2 sottosegertari e 1 a Maie. Questo l’elenco completo di viceministri (VM) e ...

Conte e la partita dei viceministri e Sottosegretari - il premier ha fretta : totonomine : Incassata la fiducia nei due rami del parlamento, il governo Conte bis ora è alla partita dei viceministri e sottosegretari . Per l’esecutivo giallorosso sono una quarantina le caselle di sottogoverno da riempire che in base ai rapporti di forza dovrebbero essere così suddivise: 22-23 sottosegretari e vice saranno scelti tra le file del Movimento 5 Stelle, 17-18 tra quelle del Pd e un paio da LeU. ...

Ultimo scontro su viceministri e Sottosegretari. Tra i 5Stelle scoppia il caso Mef : Trattative in corso tra partiti e scontro tra correnti. Riunioni infiammate negli uffici del Senato. Alla fine resteranno solo posti in piedi. Nel senso che questo governo occuperà, entro giovedì, tutte le poltrone a disposizione che per legge sono sessantacinque. Ad oggi tra premier, ministri e sottosegretario alla presidenza del Consiglio se ne contano 23, dunque rimangono 42 incarichi da distribuire tra viceministri e ...