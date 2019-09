Sondaggi elettorali EMG | Movimento 5 Stelle sempre sotto il 20%

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 13 settembre 2019)EMG,il 20% Anche per Emg come per altri istituti il governo Conte bis parte piuttosto impopolare tra gli elettori. Secondo l’istituto di Masia solo il 30% degli italiani avrebbe fiducia nella nuova maggioranza. Il 6% molta, e il 24% abbastanza. Il 22% ne ha poca, e il 26% nessuna fiducia. Nel complesso il 48% degli elettori avrebbe giudizi negativi D’altronde solo per il 17% il governo è destinato ad arrivare alla fine della legislatura. Per il 40% durerà fino a primavera. Tuttavia la gran parte, il 43%, non ha proprio idea di quanto potrà andare avanti l’esecutivo, del resto appena varato. L’unico elemento della nuova maggioranza che riscontra un certo consenso è proprio il premier Conte. Ben il 6% afferma che voterebbe con certezza un suo eventuale partito, e contando anche i ...

LegaSalvini : SONDAGGI ELETTORALI, LEGA RIMANE IN TESTA: NIENTE RIPRESA PER IL M5S, RESTA SOTTO IL 17% - LegaSalvini : SONDAGGI ELETTORALI, LEGA RIMANE IN TESTA: NIENTE RIPRESA PER IL M5S - fanpage : Sondaggi elettorali: Lega continua a scendere, crolla il centrodestra. In salita M5s e Pd -