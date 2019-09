Sisma Centro Italia | Conte nei paesi colpiti tre anni dopo il terremoto | Per

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di venerdì 13 settembre 2019) "Non è una passerella, conosco i problemi. Stiamo analizzando le criticità". Il premier non è intenzionato a concedere nuove proroghe per la presentazione delle istanze per i dsubiti per il2016: "Dobbiamo iniziare a dire alle popolazioni interessate che a dicembre scadono i termini per la presentazione"

