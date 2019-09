Sinisa Mihajlovic | le figlie Viktorija e Virginia a Verissimo | La malattia di papà

“Ce lo ha detto in lacrime”. Sinisa Mihajlovic - a Verissimo le due figlie parlano della leucemia del padre : Dopo l’avventura all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Viktorija e Virginia Mihajlovic sono tornate in televisione per raccontare la malattia del padre Sinisa. Le due ragazze sono state ospiti della prima puntata di Verissimo, quella che andrà in onda sabato 14 settembre, e hanno parlato di questo momento così difficile per la loro famiglia. Le due ragazze, in questo periodo, sono ancora più legate alla madre e agli altri tre fratelli, ...

Bologna - Sinisa Mihajlovic non sarà in panchina dopo la sosta - i dettagli : dopo essere stato presente in panchina nelle prime due giornate, Sinisa Mihajlovic sarà assente in Brescia-Bologna per iniziare il secondo ciclo di cure. In panchina ci saranno i suoi collaboratori Emilio De Leo e Miroslav Tanjga: Mihajlovic fornirà loro indicazioni tattiche direttamente dalla struttura sanitaria bolognese, dove guarderà il match in tv. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Il Mattino – Allan, dopo il no al ...

Sinisa Mihajlovic ricoverato in ospedale : non sarà presente in panchina. Le sue condizioni : Forte come un leone. Sinisa Mihajlovic è senza dubbio uno degli allenatori più amati in questo periodo, nel panorama calcistico nazionale e persino internazionale. L’allenatore serbo che ha sorpreso tutti presentandosi in panchina a Verona per l’esordio in campionato del suo Bologna, seguito anche nella prima casalinga contro la Spal, ora dovrà fermarsi. Mihajlovic infatti non potrà guidare i rossoblu in casa del Brescia, dovendo riprendere le ...

Malattia Mihajlovic – Roberto Mancini svela : “ho sentito Sinisa e…” : Roberto Mancini e la Malattia di Mihajlovic, l’allenatore azzurro racconta una telefonata col suo collega Sinisa Mihajlovic sta affrontando un momento davvero difficili, ma con la forza di un guerriero sta cercando di vincere sulla Malattia, la leucemia, che qualche mese fa ha scoperto di avere. L’allenatore serbo sta sorprendendo tutti gli appassionati del calcio sempre più, prima col suo arrivo a Verona per la prima di ...

Milan - striscione commovente per Mihajlovic : “vinci la battaglia più importante - forza Sinisa!” [FOTO] : Durante Milan-Brescia, i tifosi del Milan hanno esposto un bellissimo striscione in favore di Sinisa Mihajlovic e la sua battaglia contro la leucemia Sinisa Mihajlovic non è solo nella sua battaglia contro la leucemia. Oltre al supporto dei suoi cari, il tecnico serbo ha al suo fianco anche i tanti appassionati e tifosi della Serie A, al di là di ogni colore di tifo. I suoi ex tifosi del Milan ad esempio, gli hanno dedicato uno splendido ...

Sinisa Mihajlovic - la dolce sorpresa per il ritorno a casa dopo il primo ciclo di cure : "Bentornato papà" : Bellissima e commovente la sorpresa per Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, preparata dall'amorevole famiglia. Tornato nella sua casa di Roma, dopo il primo ciclo di cure contro la leucemia, l'allenatore si è trovato davanti uno scenario davvero suggestivo. Sua moglie Arianna Rapaccioni e i f

Quanto amore per Sinisa! La famiglia di Mihajlovic organizza una festa a sorpresa al suo rientro a Roma [VIDEO] : Arianna Mihajlovic e la dolcissima sorpresa per il suo Sinisa al rientro a Roma dopo la sfida al Dall’Ara tra Bologna e Spal Accoglienza dolcissima per Sinisa Mihajlovic al suo ritorno a casa, a Roma, dopo la partita di ieri al Dall’Ara, che ha visto il Bologna aggiudicarsi il derby contro la Spal per 1-0. L’allenatore serbo, dimesso pochi giorni fa dall’ospedale dopo aver completato il primo ciclo di cure per ...

Malattia Mihajlovic - emozione per l’allenatore : Sinisa entra in casa e… [FOTO e VIDEO] : Malattia Mihajlovic – Successo dedicato all’allenatore Sinisa Mihajlovic quello di ieri del Bologna che ha avuto la meglio in pieno recupero della Spal, decisivo il colpo di testa realizzato dal centrocampista Soriano, il tecnico sta lottando come un leone contro la leucemie ed anche nella partita di ieri si è presentato in panchina. Nelle ultime ore festa a sorpresa per l’allenatore serbo, Mihajlovic ha ricevuto a Roma ...

Il coraggio di Sinisa Mihajlovic - che torna ancora una volta in campo : Mihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoPercorre il campo del Dall’Ara accolto da un boato, con gli ...

Bologna-Spal - accoglienza da brividi per l’allenatore Sinisa Mihajlovic [FOTO e VIDEO] : Si sta giocando il primo march valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo Bologna e Spal, la squadra di Sinisa Mihajlovic è reduce dal pareggio sul campo del Verona, per gli uomini di Semplici sconfitta davanti al pubblico amico contro l’Atalanta. Si tratta di una partita già importante per la classifica di entrambe e per la zona salvezza, brividi all’ingresso delle squadre in campo. Presente ancora una ...

Sinisa Mihajlovic è stato dimesso - ci sarà anche contro la Spal : Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Dopo la presenza in panchina domenica sera a Verona, ecco arrivare anche la decisione dei medici di farlo tornare a casa dopo un primo intenso periodo di cure e chemioterapia durato 43 giorni per curare la leucemia. Il tecnico s

Calcio - Sinisa Mihajlovic continua a cercare la vita normale : dirigerà l’allenamento del Bologna questo pomeriggio : Prosegue il tentativo di Sinisa Mihajlovic di condurre una vita quanto più normale possibile, tra una cura e l’altra per la leucemia. Il tecnico del Bologna, infatti, questo pomeriggio dirigerà l’allenamento dei suoi giocatori a Casteldebole. L’ha annunciato il suo vice, Miroslav Tanjga, nella conferenza stampa che precede il match dei rossoblu con la Spal. E’ notizia di ieri sera, inoltre, la sua uscita ...

Bologna – Sinisa - sei uno spettacolo! Mihajlovic dirigerà l’allenamento di oggi dei rossoblu : Mihajlovic sorprende ancora: oggi pomeriggio guiderà l’allenamento del Bologna a Casteldebole Sinisa Mihajlovic è un vero guerriero e lo sta dimostrando ogni giorno sempre più. Dopo l’incredibile sorpresa di domenica, quando il tecnico serbo ha deciso di lasciare l’ospedale di Bologna per recarsi a Verona per guidare i suoi giocatori dalla panchina nella prima di campionato, ieri sono arrivate buone notizie: Mihajlovic è ...

Margherita Zanatta - Guendalina Canessa e Martina Nasoni in vacanza insieme ad Ischia - si commuovono per Mihajlovic : «Forza Sinisa» : «La storia di Sinisa Mihajlovic mi ha molto colpito perché ho vissuto la stessa esperienza con mio padre due anni fa circa». Non trattiene l'emozione Margherita Zanatta speaker...