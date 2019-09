Silvio Berlusconi | i sondaggi in controtendenza sul suo tavolo Sorpasso su Fratelli

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - indiscrezione a sorpresa : "Incontro a pranzo" senza la Meloni : Incontro a Milano tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. L'indiscrezione è dell'agenzia Adkronos, che parla di un faccia a faccia a pranzo tra i leader di Forza Italia e Lega. Prove di dialogo nel "nuovo" centrodestra, dunque, come auspicato lunedì scorso da piazza Montecitorio, dove Giorgia Meloni

Silvio Berlusconi - la fronda interna : da Forza Italia a Forza Conte - terremoto azzurro : Da Forza Italia a Forza Conte il passo è breve. Nel partito di Silvio Berlusconi, a fronte degli sforzi di far rinascere un centrodestra unito con Matteo Salvini e Giorgia Meloni (con l'ex Giovanni Toti presenza indigesta), crescono le truppe di chi in Parlamento appare tentato da nuovi scenari. Leg

Pier Silvio Berlusconi : "Su Canale 5 lanceremo la formula 7 su 7. Mediaset migliora il conto economico" : Con una nota il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha parlato del miglioramento dei conti in Mediaset e del palinsesto in prime time di Canale 5 che partirà a breve, parlando di "formula 7 su 7". "Nonostante un contesto economico molto difficile, grazie al grande lavoro fatto siamo riusciti ad aumentare il prodotto per il nostro pubblico e contemporaneamente migliorare il conto economico: anche nel ...

Chi è Luigi Berlusconi - “l’altro” figlio di Silvio fidanzato con Federica Fumagalli : Scopriamo chi è Luigi, l'ultimogenito di Silvio Berlusconi, nato dal matrimonio con Veronica Lario. Classe 1988, lavora come imprenditore ma, a dispetto del suo ingombrante cognome, si tiene per lo più lontano dalla ribalta mediatica. Luigi è fidanzato ormai da anni con la modella Federica Fumagalli.Continua a leggere

Silvio Berlusconi abbandonato da sette big di Forza Italia : "Ce ne andiamo con Giovanni Toti" : A scardinare Forza Italia non solo la Forza attrattiva di Matteo Salvini e della Lega, ormai primo partito e per distacco e non solo nel centrodestra. Ma anche quella di Cambiamo di Giovanni Toti, almeno secondo quanto anticipa La Stampa in un retroscena. Fari puntati sulla regione Lombardia, perché

Silvio Berlusconi - dramma personale : "Persi 12 milioni di voti - chi gli darà il colpo di grazia" : Potrebbe non bastare a Silvio Berlusconi "L'altra Italia" per risalire la china. Tra Forza Italia, Pdl e di nuovo Forza Italia, ricorda Italia Oggi, il Cavaliere dal 2008 a oggi ha perso per strada la bellezza di 12 milioni di voti, un tesoretto politico buttato alle ortiche. "E a giudicare dai sond

Bomba! Sabrina Salerno e Silvio Berlusconi - la confessione della showgirl lascia a bocca aperta : Sabrina Salerno, 51 anni e non sentirli. La regina degli anni ’80 continua a seminare “vittime”. Sabrina Salerno è ancora di una bellezza sconvolgente e sexy come non mai. Diventata famosa da giovanissima dopo aver scalato le classifiche italiane, ha iniziato a farsi conoscere anche all’estero. Sono passati 30 anni da quando Sabrina Salerno è “esplosa” e oggi l’artista genovese parla del suo passato con gioia e senza malinconia. Intervistata da ...

Silvio Berlusconi - fuga di massa da Forza Italia : "Linea troppo soft" - lasciano in sette : Effetti collaterali della piazza sovranista, del sit-in di lunedì organizzato da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni per protestare contro il governo di Pd e M5s. Sit-in al quale Forza Italia e Silvio Berlusconi non hanno preso parte. Quale tipo di effetti collaterali, è presto detto: una fuga di ma

Silvio Berlusconi - Franco Bechis : "Prima o poi accadrà" - l'indiscrezione sul rapporto con Matteo Salvini : "Faceva una certa impressione vedere in piazza Montecitorio il portone della Camera dei deputati chiuso mentre dentro l'aula votava la fiducia al governo Giuseppe Conte bis, e di fronte una marea di bandiere tricolori che sventolavano in mano a ragazzi, uomini, donne, pensionati che chiedevano di po

Veronica Lario - chi è l’uomo che lasciò per sposare Silvio Berlusconi : Veronica Lario e Silvio Berlusconi si sono innamorati in piccolo camerino del teatro Manzoni, a Milano. Lei recitava in ‘Il magnifico cornuto’ di Fernand Crommelynck, con la compagnia di Enrico Maria Salerno. Tra i due è stato amore a prima vista, ostacolato però da una fede che Silvio era sposato con Carla Dall’Oglio dalla quale aveva avuto due figli, Marina e PierSilvio. Il divorzio arriverà, qualche anno dopo. L’ex ...

Quando PierSilvio Berlusconi parlò della figlia Lucrezia Vittoria : “Ora - stare insieme è un piacere” : La figlia di Piersilvio Berlusconi, Lucrezia Vittoria, si è sposata il giorno 6 settembre, con una cerimonia intima e lontana da occhi indiscreti. Il rapporto tra i due si è intensificato solo negli ultimi anni, dal momento che l'imprenditore è diventato padre giovanissimo, nel pieno della sua ascesa lavorativa. Un legame nato in silenzio, lontano dai riflettori, frutto della maturità di entrambi e forse, anche per questo, ancora più ...

Silvio Berlusconi - alcuni parlamentari di Forza Italia pronti a sostenere il Conte bis : Nonostante Silvio Berlusconi dalle colonne de il Giornale, domenica 8 settembre, avesse mandato un avvertimento minacciosi ai suoi - "non ho mai sentito nessuno che immaginasse di potere soccorrere questo governo. Se qualcuno lo pensasse si porrebbe fuori e contro Forza Italia" - girano sempre più i

L'incubo di Silvio Berlusconi. "Due partiti comunisti al Governo" - critiche a Salvini e Meloni : Per Silvio Berlusconi la situazione politica è da incubo. Incontrando i gruppi parlamentari di Forza Italia, mentre Salvini e Meloni erano in piazza Montecitorio per protestare contro il Governo Conte bis, il Cav esprime la sua preoccupazione per la coalizione al Governo, ma anche per il comportamento degli alleati di centrodestra all’opposizione.“Il Paese corre un pericolo grave, più di quello del 1994. Prima avevamo ...

Lucrezia Vittoria - si è sposata la figlia di Pier Silvio Berlusconi : La 29enne Lucrezia Vittoria Berlusconi, primogenita di Pier Silvio Berlusconi nata nel 1990 dalla relazione con la modella Emanuela Mussida, si è sposata.A darne notizia il sito Dagospia, con Silvio Berlusconi ovviamente presente alla cerimonia, diventata realtà in Provenza, nella villa di Marina, sorella del 50enne PierSilvio. Sconosciuto il nome del marito di Lucrezia, che il presidente Mediaset ebbe ad appena 21 anni.prosegui la ...