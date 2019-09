Silvia Romano oggi compie 24 anni | la dedica del papà alla cooperante rapita | “Tornerai”

Silvia Romano oggi compie 24 anni - la dedica del papà alla volontaria rapita : “Tornerai” : Silvia Romano, la cooperante italiana di origine milanese scomparsa in Kenya dal 20 novembre scorso, oggi compie 24 anni. La dedica del papà su Facebook: "Posso regalarti dolci pensieri, trasmetterti forza ed energia dal profondo di un cuore che soffre, ma che non ha mai smesso di credere che tornerai tra le nostre braccia".Continua a leggere

Silvia Romano portata in Somalia dopo il sequestro? Le indagini : Silvia Romano, la giovane cooperante italiana rapita in Kenya il 20 novembre scorso, potrebbe essere stata portata in Somalia subito dopo il sequestro secondo le indagini coordinate dalla Procura di Roma. dopo il terzo summit tra investigatori avvenuto in Kenya, a cui hanno partecipato anche i carabinieri del Ros, arriva questa notizia che si aggiunge a quanto già emerso qualche mese fa e cioè che la cooperante di 23 anni era ancora viva il ...

Rapimento Silvia Romano - continuano le ricerche : sotto torchio i tre sequestratori : Il giudice keniano Julie Oseko, della Corte di Malindi, che sta celebrando i processi sulla scomparsa della cooperante italiana Silvia Romano ha deciso di accorpare i procedimenti giudiziari che vedono alla sbarra i tre presunti componenti la banda che ha rapito la giovane italiana. Nel frattempo proseguono le ricerche.Continua a leggere

Silvia Romano - via al processo per il misterioso organizzatore della banda di rapitori : In Kenya si apre il processo per Ibrahim Adan Omar, uno dei presunti organizzatori del rapimento di Silvia Romano. L'uomo è accusato di aver reclutato i componenti del commando formato da almeno otto persone che hanno assaltato il villaggio per portare via Silvia Romano, la cooperante milanese di cui non si sa più nulla da nove mesi.Continua a leggere