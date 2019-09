Sicilia : Provenzano - ‘qui crisi industriali anticipo desertificazione’ : Palermo, 13 set. (Adnkronos) – “Abbiamo diversi tavoli di crisi aperti in Sicilia e mentre le crisi industriali nel resto del Paese si avviano a soluzioni molto spesso, nel Sud e soprattutto in Sicilia una crisi industriale rischia di diventare l’anticipo di un processo di desertificazione produttiva che non possiamo accettare”. A dirlo a Palermo è stato il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, incontrando i ...

Autonomia : Zaia a Provenzano - 'ci spieghi perchè Sicilia sì e Veneto no' : Venezia, 13 set. (AdnKronos) - “Visto che il Ministro Provenzano sembra essere il più informato di tutti sulla proposta di Autonomia del Veneto sono certo che saprà dire agli italiani, in tempi brevissimi, quali ne sono i contenuti; cosa ne pensa, invece, dell’Autonomia Siciliana; e, di conseguenza,

Sicilia : domani ministro Provenzano incontra Musumeci : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - Visita a Palermo per il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano che domani, venerdì 13 settembre, incontrerà anche il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. L'esponente del governo sarà ricevuto dal governatore a Palazzo d'Orleans, alle 17. A seguire Musume

Governo : 100 sindaci Siciliani scrivono a ministro Provenzano : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - Cento sindaci e amministratori di piccoli Comuni di tutte le province siciliane hanno scritto al neo ministro per il Sud Giuseppe Provenzano per sollecitare l'attuazione della legge 'salva borghi', l'adozione di provvedimenti per la viabilità e la stabilizzazione dei p

Governo : Pd Sicilia - 'nomina Provenzano segnale attenzione verso Sud' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "L’inserimento di Giuseppe Provenzano nella lista dei ministri del nuovo Governo Conte, proposto dal PD, con la delega per il Sud, è un segnale positivo che mette ancora una volta in evidenza il tema dello sviluppo del Mezzogiorno". A dirlo è il capogruppo Pd all’Ars Gi

