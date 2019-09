Sicilia | malore per turista | soccorsa nella riserva dello Zingaro

Escursionista colta da malore nella riserva dello Zingaro : intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano : Un nuovo intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nella riserva dello Zingaro, il decimo dall’inizio della stagione, per una Escursionista lussemburghese colta da malore. La donna, F.T.P, 70 anni, poco prima delle 14 ha avuto un mancamento mentre percorreva il sentiero costiero tra cala Capreria e cala Disa insieme ad un gruppo di amici. Sono stati i suoi compagni, preoccupati perché non riusciva più a camminare, a chiamare ...

Sicilia : elicottero Aeronautica soccorre turista colto da malore allo Zingaro : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – Ancora una missione di soccorso per gli equipaggi del soccorso aereo dell’Aeronautica Militare, impegnati nel soccorso di un trentaduenne di Barletta impossibilitato a deambulare a causa di continui mancamenti dovuti dal forte caldo. Ad intervenire un elicottero HH-139A dell’82° Centro Combat C.S.A.R. (Combat Search and Rescue ‘ Ricerca e Soccorso) della base aerea di Trapani Birgi, ...

Sicilia : malore per una bambina allo Zingaro - salvata da elicottero Aeronautica militare : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Senza sosta l’attività degli equipaggi del soccorso aereo dell’Aeronautica militare, impegnati in questo caso in una missione di ricerca e soccorso di una piccola turista colta da forti coliche addominali all’interno della Riserva dello Zingaro, in Sicilia. Ad intervenire un elicottero HH-139A dell’82 Centro Combat C.S.A.R. (Combat Search and Rescue ‘ Ricerca e Soccorso) ...

Malore in Sicilia - è morto Gimondi : vinse Giro - Tour e mondiale : L'ex campione italiano di ciclismo Felice Gimondi è morto per un Malore mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos. Gimondi, che avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26...

Ciclismo in lutto : è morto Felice Gimondi | Fatale un malore in Sicilia - aveva 76 anni : Lo sport italiano è in lutto. A 76 anni è morto Felice Gimondi, campionissimo del Ciclismo mondiale: Fatale un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos, in provincia di Messina. Gimondi, che avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre, si trovava nella zona di Recanati quando si è sentito male. La notizia è stata confermata dai carabinieri. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte di alcuni bagnanti e dei medici del ...

