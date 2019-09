Sicilia : fondi Ue a rischio disimpegno - Provenzano ‘serve incontro con commissario’ : Palermo, 13 set. (Adnkronos) – “Mi farò promotore di un incontro trilaterale tra me, il presidente Musumeci e la nuova commissaria europea per le Politiche di coesione per capire insieme come salvare la programmazione 2014-2020”. Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, incontrando il governatore Siciliano, Nello Musumeci, a cui ha espresso una “profonda preoccupazione, che mi conforta essere ...

Sicilia : Cgil - ‘subito cronoprogramma per spesa fondi strutturali per infrastrutture’ (2) : (AdnKronos) – “Le nostre sono proposte operative alla luce delle precarie e generiche previsioni programmatiche del documento finanziario regionale – afferma Mannino – . Le nostre analisi confermano che gli investimenti infrastrutturali sono una priorità assoluta per la nostra Regione perché il quadro deficitario delle infrastrutture condiziona pesantemente lo sviluppo di tutti i comparti del sistema Sicilia. Con ...

Sicilia : Cgil - 'subito cronoprogramma per spesa fondi strutturali per infrastrutture' (3) : (AdnKronos) - Nella nota inviata all’assessore all’Economia, la Cgil esprime anche preoccupazione per lo scarto nel Defr tra il Pil tendenziale e quello programmatico "che, addirittura, si azzera a partire dal 2021 con l’evidenza che i pochi investimenti programmati non riusciranno a incidere sulla

Sicilia : Cgil - 'subito cronoprogramma per spesa fondi strutturali per infrastrutture' : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - Un cronoprogramma per spendere i 7 miliardi di fondi strutturali disponibili per infrastrutture, specificando per ciascun programma "le risorse a disposizione, le quote di compartecipazione, lo stato di attuazione della spesa e il tasso di attivazione finanziaria". E'

