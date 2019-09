Serie A | Premier League | Bundesliga in tv e in streaming dal 13 al 16 settembre

Il Decreto Dignità impoverisce la Serie A : Liga e Premier più ricche : «Grazie, Serie A». Potrebbe essere questo lo spot per una pubblicità in cui Premier e Liga, i due massimi campionati inglese e spagnolo, ringrazino quella italiana. Ed il Decreto Dignità, approvato lo scorso anno e dallo scorso 15 luglio effettivamente in vigore. Il tutto perché sono uscite direttamente dall’ottica del calcio italiano tutte le partnership […] L'articolo Il Decreto Dignità impoverisce la Serie A: Liga e Premier più ricche è ...

Telegraph : Perché la Serie A fa la spesa tra gli avanzi della Premier? : Titola così il Telegraph parlando del gran numero di calciatori che hanno lasciato l’Inghilterra destinazione Italia in questa ultima parte del mercato La chiusura anticipata del mercato in Inghilterra ha permesso ai club italiani di capire chi non era parte dei progetti delle squadre della Premier e inserirsi nelle trattative. In definitiva, scrive il Telegraph, si sono lanciati sugli scarti. Gli operatori inglesi si sono spesso chiesti ...

Calciomercato - in Italia tornano i campioni (anche dalla Premier) e si trattengono i top player : operazione d’immagine per la Serie A : È stata una sessione di Calciomercato lunga, che si è protratta oltre la seconda giornata di campionato, attesa per l’ennesimo tentativo di rincorsa alla Juventus e che, soprattutto, ha inaugurato una nuovo approccio filosofico di società e direttori sportivi. Dopo anni di spending review, di tesoretti e plusvalenze, in Serie A si è tornati ad acquistare i grandi campioni dall’estero. Non solo a Torino, sponda bianconera, dove già ...

Emozioni - 7 gol e spettacolo : questa Serie A sembra la Premier League! La Juventus beffa il Napoli allo scadere in una gara da batticuore : La Juventus batte il Napoli 4-3 nell’anticipo del sabato della seconda giornata di Serie A: partita ricca di gol ed Emozioni, con un finale da batticuore e tanto divertimento Se siete rimasti a casa a vedere Juventus-Napoli, nonostante sia sabato sera, probabilmente avete fatto la scelta giusta! L’anticipo della seconda giornata di Serie A ha regalato tante Emozioni e grande spettacolo per tutti i 90 minuti, recupero compreso, ...

Calcio in tv - le partite del 30 - 31 agosto e 1 settembre : Serie A - Premier League e Bundesliga : Calcio in tv, weekend di partite dal 30 agosto al 1 settembre Serie A su Sky e DAZN con Lazio – Roma e Juventus – Napoli Premier League e Bundesliga su Sky con Arsenal – Tottenham Nuovo weekend dedicato agli appassionati di Calcio che potranno seguire diversi incontri in tv via satellite, fibra, digitale terrestre e streaming attraverso Sky, Now Tv e DAZN. Seconda giornata di Serie A e subito due big match come il derby di ...