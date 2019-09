Senza quota 100 | ipotesi nuovi esodati per chi ha 60 o 61 anni ora

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Lo scorso anno, di questi tempi, l'allora Governo giallo-verde era al lavoro su100 e41. Oggi accade lo stesso, perché argomento del governo, che nel frattempo è diventato giallo-rosso è di nuovo100. Ma se un anno fa si studiava come varare la riforma oggi si lavora su come cancellarla o sistemarla. La novità delle ultime 48 ore è che anche secondo la Ragioneria di Stato la misura costa troppo. Dal 2019 al 2020 la100 impatterebbe per 63 miliardi sulla spesa previdenziale. Una enormità che avvalora la tesi di quanti (molti Dem del nuovo governo) vorrebbero intervenire sostituendo la misura con una meno onerosa. Tra l'altro, già nel 2018 da Bruxelles arrivarono moniti all'Italia che stava decidendo di aumentare la spesa previdenziale con la nuova misura. Chi verrebbe eliminato dalla misura La Ue quindi non vedrebbe male un intervento in correzione che oggi è ...

