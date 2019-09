Sea of Thieves | il nuovo aggiornamento aggiunge animali da compagnia e una nuova valuta

Sea of Thieves si aggiorna : Nuovo Emporio - Animali da compagnia e Monete Antiche : Nella giornata di ieri Sea of Thieves si è aggiornato, introducendo in gioco alcune novità molto interessanti, tra cui i tanto richiesti e attesi Animali da compagnia. Nuovo aggiornamento per Sea of Thieves Se giocate Sea of Thieves giornalmente avrete sicuramente già aggiornato il gioco, in caso contrario vi riportiamo a seguire le novità introdotte: Nuovi viaggi con sfide da intraprendere Arriva ...

Sea of Thieves : la piccola scimmietta durante la live vomita sulla spalla di uno sviluppatore : Attraverso un aggiornamento previsto per questo mese, Sea of Thieves si arricchisce con una serie di animali esotici, tra cui pappagalli e scimmiette. Per l'occasione, gli sviluppatori hanno tenuto una diretta streaming accompagnati da una vera scimmia scoiattolo chiamata Antonio.Purtroppo, certe volte accade l'imprevedibile, specie se si ha a che fare con degli animali. Per la maggior parte del tempo, Antonio è rimasto tranquillo sulla spalla ...

Sea of Thieves - uno sviluppatore di Rare avrebbe svelato l'arrivo del fuoco nel gioco : Durante l'ultimo streaming settimanale di Sea of ​​Thieves, uno sviluppatore di Rare avrebbe menzionato per caso che il fuoco si farà strada verso il gioco. Questa non è la prima volta che James Thomas, ingegnere capo di Rare, si è inavvertitamente lasciato sfuggire alcune informazioni segrete.Attraverso uno streaming del team a gennaio ad esempio ha svelato l'arrivo dei pappagalli come animali domestici nel gioco e ciò ha portato a ...

Dark Relics - disponibile il nuovo aggiornamento di Sea of Thieves : Rare da un paio di ore ha annunciato il rilascio dell’ultimo aggiornamento gratuito Dark Relics per Sea of Thieves, svelando maggiori dettagli sulla cadenza mensile dei prossimi aggiornamenti. Difatti, a partire dall’aggiornamento di luglio Black Powder Stashes e proseguendo con il rilascio di Dark Relics, Rare si impegna a rilasciare ogni secondo mercoledì del mese nuovi contenuti gratuiti, questi saranno caratterizzati dalla presenza non solo ...

Sea of Thieves : un gruppo di giocatori ha dato vita a delle vere e proprie competizioni su barca : Sea of Thieves è stato un gioco molto criticato per la sua scarsa molte di contenuti offerti al giocatore, tuttavia in questo universo ci sono stati alcuni giocatori che non hanno avuto voglia di attendere gli aggiornamenti di Rare, ed hanno organizzato delle vere e proprie competizioni su barca.Navigando nella acque di Sea of Thieves potrebbe infatti capitarvi di imbattervi in un gruppo di pirati intenti a sfrecciare con le proprie imbarcazioni ...