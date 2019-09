Sarri risponde a Tardelli | “Ho sempre pensato che la Juve fosse la società più forte”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2019) Sulla Stampa oggiscrive ache ora capirà che le vittorie dellanon erano figlie di aiuti e fortuna. E Maurizionella conferenza stampa di oggi, per il suo esordio in panchina contro la Fiorentina dopo la polmonite, ha risposto “Hodetto che lantus è la squadra più forte, anche dal punto di vista societario. In questi mesi mi sono reso conto che la forza dellaè nell’organizzazione, nella testa, nella mentalità e nel proiettarsi verso la prossima partita”. Forse ha dimenticato queste: “Per ottenere un rigore bisogna avere la maglia a righe” 8 novembre 2015, il Napoli ha appena battuto 1-0 l’Udinese. In conferenza stampa,si lamenta per un possibile rigore non dato ai partenopei. “Come può avere un rigore il Napoli? Bisogna fare le maglie a righe“. Evidente il riferimento alle strisce bianche e nere della ...

