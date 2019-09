Sanità | Sileri viceministro e Zampa sottosegretaria alla Salute

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Pierpaolo(M5S), attuale presidente della commissionedel Senato, è stato nominato. Sandra(Pd) è invece stata scelta per ricoprire il ruolo di sottosegretario a Lungotevere Ripa, al dicastero guidato da Roberto Speranza. Romano, classe 1972,si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1998. Specialista in Chirurgia dell’Apparato digerente dal 2005, ha un master in Scienze Chirurgiche (University of Illinois Usa, 2002) e un dottorato di Ricerca in Robotica e innovazioni informatiche applicate alle scienze Chirurgiche. Docente all’università Tor Vergata di Roma e in alcuni atenei stranieri tra cui la University of Illinois a Chicago, ricercatore, tutor di studenti di Medicina, correlatore e controrelatore di tesi sperimentali per studenti della Facoltà di Medicina, di medici in formazione specialistica e di dottorandi di ...

TovarTribunus : RT @SanitaInf: Salute, Pierpaolo Sileri (M5S) è il nuovo Vice Ministro: ecco le sue idee per la sanità - CarnevaliG : Governo. Pierpaolo Sileri (M5S) viceministro alla Salute. Sandra Zampa (Pd) sottosegretario - fiordisale : Confido che Pierpaolo Sileri (M5s) essendo Chirurgo saprà essere un prezioso aiuto alla Sanità e spero tanto che in… -