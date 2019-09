Salvini va alla conquista di San Giovanni | storica piazza della sinistra e dell' exploit

Claudio Durigon smentisce Casini : "Non toccavamo più palla. Salvini...". Crisi e ribaltone - verità in diretta : "Non avete capito che vi siete auto-isolati in Europa". Pierferdinando Casini, ospite in collegamento con Omnibus su La7, affronta il leghista Claudio Durigon sul tema della Crisi di governo e il ribaltone di Pd e M5s maturato tra agosto e settembre. Leggi anche: Complotto anti-Lega premeditato? La

Teresa Bellanova favorevole agli Ogm e al Ceta. La rabbia di Salvini : "Alla faccia del made in Italy" : "Sugli Ogm voglio aprire un confronto rapidamente anche con le parti imprenditoriali, è un tema delicato che non va affrontato in modo azzardato". Teresa Bellanova esordisce così nei suoi primi giorni da ministro dell'Agricoltura, inquietando - non poco - Matteo Salvini. Il leader della Lega ha cond

Pensioni - Salvini (Lega) : 'Qualcuno vuole cancellare Q100 e tornare alla Fornero' : Ancora una volta la Quota 100 si presenta al centro del dibattito politico, dopo che negli scorsi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni sul destino della misura di flessibilità. L'opzione consente l'uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età e 38 anni di contribuzione, ma con l'avvio del governo giallo-rosso si sono susseguite ipotesi circa una possibile modifica o cancellazione. Proprio su quest'ultimo punto è tornato all'attacco il ...

Voli di Stato - procedimento su Salvini archiviato dalla Corte dei Conti. «Ma erano illegittimi» : I Voli di Stato di Matteo Salvini e del suo staff, effettuati con veliVoli della Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, potrebbero essere illegittimi, anche se non hanno provocato...

Matteo Salvini - primo addio alla Lega : Carmelo Lo Papa lascia il gruppo alla Camera - chi è il "trasformista" : Prima è stato tirato per la giacchetta da tutta la Lega, o quasi, affinché scaricasse il M5s e archiviasse il governo gialloverde. Poi, pur avendo sì sbagliato il tempismo, Matteo Salvini è stato criticato da alcuni esponenti del Carroccio per aver dato il là alla crisi. Ed in questo contesto, si re

Governo - l’intervento integrale di Salvini : “Non la invidio presidente Conte-Monti. Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini e Renzi” : “Non la invidio, presidente Conte-Monti. Si vede uno quando ha il discorso che gli viene da dentro e quando uno deve eleggere un compitino a cui non crede neanche lui. Siete passati dalla rivoluzione al voto di Casini, Renzi, Monti”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo nell’Aula di Palazzo Madama. “Giuseppe Conte è semplicemente imbarazzante. Lo diceva il 7 agosto una persona che oggi voterà la ...

Maria Elisabetta Casellati chiama Matteo Salvini "Casini" : occhio alla reazione del leghista : Uno strepitoso scivolone in aula al Senato. Sta parlando Matteo Salvini, un intervento di fuoco durato quasi mezz'ora durante il quale ha picchiato durissimo contro il governo M5s-Pd e, soprattutto, contro Giuseppe Conte. Ma l'ex ministro dell'Interno sta andando un po' troppo lungo, dunque la presi

Matteo Salvini interviene al Senato : "Presidente 'Conte-Monti' - lo stile non si misura dalla pochette" : “Presidente Conte io non la invidio, quella è una poltrona figlia di slealtà, non riuscirei a occuparla nemmeno per un quarto d’ora, resto senza poltrona ma con la mia dignità e l’affetto degli italiani”. Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando in aula al Senato. “Non la invidio, presidente Conte-Monti. Si vede uno quando ha il discorso che gli viene da dentro e quando uno ...

Il post di Sanfilippo e la reazione di Salvini : una lettera aperta alla madre di sua figlia : lettera aperta a Giulia Martinelli, seconda compagna dell'ex ministro Salvini, in risposta alla sua missiva indignata mandata a Vittorio Feltri, a causa del post di Fabio Sanfilippo, il giornalista Rai al centro di una furiosa polemica. Sull'educazione e sulla responsabilità degli adulti, soprattutto.Continua a leggere

DIETRO LE QUINTE/ La mano di Berlusconi a Salvini per difenderlo dalla Lega : Berlusconi ha teso una mano a Salvini, per offrirgli una sponda e farlo uscire dall'angolo in cui il leader leghista si è cacciato

Elezioni in Umbria - Salvini ufficializza la candidatura di Donetalla Tesei : “Farà bene” : "La senatrice Tesei ha fatto bene il sindaco, potrà fare ancor meglio la presidente di questa splendida Regione", così il leader della Lega Matteo Salvini a proposito di Donatella Tesei, candidata per il centrodestra in corsa per le Elezioni regionali in Umbria, che si terranno il prossimo 27 ottobre.Continua a leggere

Roger Waters alla Mostra di Venezia per presentare Us + Them : “Grazie a Dio Salvini se ne è andato” : Entra senza alcuna presentazione Roger Waters: “Buongiorno, sono molto felice di essere qui”. Bastano poche parole in italiano (“tutto quello che so dire”) al genio ex Pink Floyd per incantare ogni sguardo nella sala gremita della conferenza stampa Veneziana. Waters è alla Mostra fuori concorso con Us + Them, il film dell’omonimo e straordinario tour che ha codiretto con l’americano Sean Evens, un “film necessario perché quel tour di concerti ha ...

Matteo Salvini - lo scenario inimmaginabile : "Ci sta già facendo un pensiero". Clamorosa poltrona alla Lega? : Affila le armi, Matteo Salvini, e si prepara a picconare dall'opposizione "il governo delle poltrone" di Pd e M5s. Secondo un retroscena della Stampa, il leader della Lega "sta facendo un pensierino sulla poltrona della presidenza del Copasir, il comitato di controllo dei servizi segreti, lasciato l

Centinaio - Lega alla guerra : "Salvini ci ha detto di riposarci - perché...". Operazione : bombardamento : La Lega è pronta alla "lunga traversata del deserto". Matteo Salvini si ritrova all'opposizione, ma non ha paura anche se, come suggerito dal capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, "potrebbe non essere solo per pochi mesi, potrebbe durare tutta la legislatura". Una brutta botta per chi, al govern